Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр

Президент Международной федерации подводного спорта (CMAS) Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр (IWGA), сообщает пресс-служба федерации.

Полномочия россиянки, которая возглавляет CMAS с 2013 года, были подтверждены до 2026 года на ежегодном общем собрании организации в Мадриде. Помимо Аржановой в состав исполкома вошли еще три человека.

Также общее собрание переизбрало на пост президента Ассоциации испанца Хосе Перурена Лопеса, который занимает его с 2014 года.

Международная ассоциация спортивных игр была создана в 1980 год, в ее обязанности входит проведение соревнований по тем видам спорта, которые не вошли в программу олимпийских игр. Ближайшие Всемирные игры под эгидой IWGA пройдут в 2025 году в Китае.