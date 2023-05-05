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Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр

Полномочия россиянки подтверждены на ежегодном собрании в Мадриде.
05 мая 2023 15:40
автор: Александр Евграфов

Президент Международной федерации подводного спорта (CMAS) Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр (IWGA), сообщает пресс-служба федерации.

Полномочия россиянки, которая возглавляет CMAS с 2013 года, были подтверждены до 2026 года на ежегодном общем собрании организации в Мадриде. Помимо Аржановой в состав исполкома вошли еще три человека.

Также общее собрание переизбрало на пост президента Ассоциации испанца Хосе Перурена Лопеса, который занимает его с 2014 года.

Международная ассоциация спортивных игр была создана в 1980 год, в ее обязанности входит проведение соревнований по тем видам спорта, которые не вошли в программу олимпийских игр. Ближайшие Всемирные игры под эгидой IWGA пройдут в 2025 году в Китае.

источник:
Россиянка Анна Аржанова переизбрана в исполком Международной ассоциации спортивных игр
Полномочия россиянки подтверждены на ежегодном собрании в Мадриде.
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