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Хасбик с компанией задержан в Дагестане из-за устроенного беспорядка на дороге 

Популярный блогер вместе с друзьями праздновали свадьбу.
Хасбик с компанией задержан в Дагестане из-за устроенного беспорядка на дороге 
08 мая 2023 21:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Хасбика

Российский блогер Хасбулла Магомедов и компания его друзей были задержаны в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МВД субъекта РФ.

Сообщается, что 20-летний видеоблогер вместе с товарищами отмечали свадьбу, при этом перекрыли одну из местных дорог с целью подрифтить на автомобилях.

Согласно источнику, сотрудники полиции составили на всех участников административные протоколы о нарушении ПДД. Кроме того, обвиняемые лишились тонировки на своих машинах после того, как их сорвали местные полицейские.

Добавим, что у Хасбика заключен трудовое соглашение с промоушеном UFC с целью развития медийной активности.

Хасбик с компанией задержан в Дагестане из-за устроенного беспорядка на дороге 
Хасбик с компанией задержан в Дагестане из-за устроенного беспорядка на дороге 
Популярный блогер вместе с друзьями праздновали свадьбу.
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