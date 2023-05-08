Хасбик с компанией задержан в Дагестане из-за устроенного беспорядка на дороге 

Российский блогер Хасбулла Магомедов и компания его друзей были задержаны в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МВД субъекта РФ.

Сообщается, что 20-летний видеоблогер вместе с товарищами отмечали свадьбу, при этом перекрыли одну из местных дорог с целью подрифтить на автомобилях.

Согласно источнику, сотрудники полиции составили на всех участников административные протоколы о нарушении ПДД. Кроме того, обвиняемые лишились тонировки на своих машинах после того, как их сорвали местные полицейские.

Добавим, что у Хасбика заключен трудовое соглашение с промоушеном UFC с целью развития медийной активности.