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В США первый человек признал свою вину по закону Родченкова

Врач давал допинг конкурентам американских спортсменов.
В США первый человек признал свою вину по закону Родченкова
09 мая 2023 08:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Американский врач Эрик Лира стал первым, кто признал свою вину по закону, более известному как закон Родченкова, сообщает Министерство юстиции США.

Напомним, что согласно нему США может начать уголовное дело по любому человеку, кто нарушал антидопинговые правила на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Врач Эрик Лира признал, что давал запрещенные вещества нигерийским бегунам Дивайну Одудуру и Блессинг Окагбаре на Олимпиаде в Токио.

Теперь доктору грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

источник: «Советский спорт»
В США первый человек признал свою вину по закону Родченкова
В США первый человек признал свою вину по закону Родченкова
Врач давал допинг конкурентам американских спортсменов.
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