В США первый человек признал свою вину по закону Родченкова

Американский врач Эрик Лира стал первым, кто признал свою вину по закону, более известному как закон Родченкова, сообщает Министерство юстиции США.

Напомним, что согласно нему США может начать уголовное дело по любому человеку, кто нарушал антидопинговые правила на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Врач Эрик Лира признал, что давал запрещенные вещества нигерийским бегунам Дивайну Одудуру и Блессинг Окагбаре на Олимпиаде в Токио.

Теперь доктору грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.