«Черный хайп – тоже хайп». Хасбик извинился за инцидент с задержанием дагестанской полицией

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), который является популярной фигурой в мире единоборств, извинился за свое поведение и поведение своих друзей, которое привело к задержанию во время празднования свадьбы в Дагестане.

«Решили чуть-чуть хайпануть, черный хайп тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — написал Хасбик в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Хасбик стал участником административного нарушения в Дагестане. Магомедов праздновал свадьбу вместе с друзьями на машинах, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.

Хасбик является амбассадором UFC, в сентябре 2022 года блогер подписал контракт с американским промоушеном.