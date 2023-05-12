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В Германии планируют отказывать в визах россиянам, чтобы не пустить их на турниры

С таким предложением выступила министр внутренних дел страны.
12 мая 2023 23:20
автор: Степан Шереметьев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что рассчитывает не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях на территории страны с помощью отказа в выдаче виз.

«Россия не должна использовать международные спортивные мероприятия в качестве сцены для своей пропаганды», цитирует чиновницу Die Welt.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям атлетов из России и Белоруссии, если они не поддерживают политику своих стран и соблюдают нейтралитет.

источник: Die Welt
В Германии планируют отказывать в визах россиянам, чтобы не пустить их на турниры
С таким предложением выступила министр внутренних дел страны.
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