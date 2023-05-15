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Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!

Событие пройдет 7–8 июня 2023 г. в Москве в ультрасовременном многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена».
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
15 мая 2023 18:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: SPORT. BUSINESS. PEOPLE

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

Спикеры фестиваля – успешные спортивные предприниматели, в их числе:

Владимир Волошин – Спортивный предприниматель, партнер МойФитнес.рф, LIMETIME.io, IRONSTAR и ROSA RUN

Михаил Долгий – Основатель Running Heroes Russia, предприниматель, ультрамарафонец и путешественник

Руслан Баширов – Сооснователь проекта «Чемпионика»

Велимир Назарычев – CEO I Love Supersport

Маргарита Беляева – Основатель сети школ фигурного катания «ЛЁД» и организатор Всероссийского Фестиваля массовых танцев на льду «Ледяной»

Никита Кислов – Основатель SwimRocket.ru, крупнейшей школы плавания в России

Вера Трушина – Управляющий партнер Fitness Consulting Group

Артем Евтухов – Креативный директор celeba-sport.ru

Сергей Соловьев – CEO МойФитнес.рф

Михаил Плеханов – Руководитель департамента коммуникаций Федерации регби России

Мария Кулябина – Основатель Школы циклических видов спорта MY SPORT

Светлана Медведева – Управляющий партнёр Спортивного комплекса «Снегирь Арена» и многие другие.

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. поможет узнать о новейших тенденциях, найти партнеров, завести полезные знакомства, продвинуть свой проект и, конечно, получить свежие знания и бесценный опыт!

Кстати, в социальных сетях события до 17 мая проходит конкурс, приняв участие в котором можно выиграть один из 3 билетов категории «Стандарт»!

Подробно о событии и форматах участия – на сайте https://sport-conf.ru/

источник: «Советский спорт»
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
Событие пройдет 7–8 июня 2023 г. в Москве в ультрасовременном многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена».
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