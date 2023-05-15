Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

Спикеры фестиваля – успешные спортивные предприниматели, в их числе:

• Владимир Волошин – Спортивный предприниматель, партнер МойФитнес.рф, LIMETIME.io, IRONSTAR и ROSA RUN

• Михаил Долгий – Основатель Running Heroes Russia, предприниматель, ультрамарафонец и путешественник

• Руслан Баширов – Сооснователь проекта «Чемпионика»

• Велимир Назарычев – CEO I Love Supersport

• Маргарита Беляева – Основатель сети школ фигурного катания «ЛЁД» и организатор Всероссийского Фестиваля массовых танцев на льду «Ледяной»

• Никита Кислов – Основатель SwimRocket.ru, крупнейшей школы плавания в России

• Вера Трушина – Управляющий партнер Fitness Consulting Group

• Артем Евтухов – Креативный директор celeba-sport.ru

• Сергей Соловьев – CEO МойФитнес.рф

• Михаил Плеханов – Руководитель департамента коммуникаций Федерации регби России

• Мария Кулябина – Основатель Школы циклических видов спорта MY SPORT

• Светлана Медведева – Управляющий партнёр Спортивного комплекса «Снегирь Арена» и многие другие.

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. поможет узнать о новейших тенденциях, найти партнеров, завести полезные знакомства, продвинуть свой проект и, конечно, получить свежие знания и бесценный опыт!

Кстати, в социальных сетях события до 17 мая проходит конкурс, приняв участие в котором можно выиграть один из 3 билетов категории «Стандарт»!

Подробно о событии и форматах участия – на сайте https://sport-conf.ru/