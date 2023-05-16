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EOC подтвердили, что не допустят до Европейских игр-2023 спортсменов из России

Соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.
16 мая 2023 18:40
автор: Александр Поволоцкий

Европейские олимпийские комитеты подтвердили, что спортсмены из России и Белорусии не примут участия в Европейских играх-2023.

Напомним, что данные соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2024 в Париже. и пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.

«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни в каком количестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится», — цитирует Inside the games заявление EOC.

Добавим, что российские спортсмены приняли участие в ЧМ по боксу, выступая под воим флагом.

источник: Inside The Games
EOC подтвердили, что не допустят до Европейских игр-2023 спортсменов из России
Соревнования пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.
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