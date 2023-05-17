Губерниев заявил, что готов прокомментировать поединок Загитовой с Великой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о проведении поединка по фехтованию между Софьей Великой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«На выставочном спарринге по боксу Алину Загитову ведущий назвал Камилой Валиевой. Я думаю, что Алина не должна допустить во второй раз ошибку. И комментировать ее фехтовальную встречу смогу я, если она меня об этом попросит. В противном случае ее затея будет обречена на провал», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на Дне московского спорта на территории «Лужников» 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. При этом вход для зрителей будет свободным. Однако Великая опровергла эту информация, заявив, что ничего не знает об этом событии.

К слову, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. В свою очередь, Великая - двукратная победительница Игр 2016 и 2020 годов в командной сабле.