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Губерниев заявил, что готов прокомментировать поединок Загитовой с Великой

Ранее СМИ сообщали о возможном противостоянии спортсменок.
17 мая 2023 15:04
автор: Степан Шереметьев

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о проведении поединка по фехтованию между Софьей Великой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«На выставочном спарринге по боксу Алину Загитову ведущий назвал Камилой Валиевой. Я думаю, что Алина не должна допустить во второй раз ошибку. И комментировать ее фехтовальную встречу смогу я, если она меня об этом попросит. В противном случае ее затея будет обречена на провал», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на Дне московского спорта на территории «Лужников» 1 июля и начнется в 14:30 по московскому времени. При этом вход для зрителей будет свободным. Однако Великая опровергла эту информация, заявив, что ничего не знает об этом событии.

К слову, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 в одиночном катании. В свою очередь, Великая - двукратная победительница Игр 2016 и 2020 годов в командной сабле.

источник: «Спорт-Экспресс»
Губерниев заявил, что готов прокомментировать поединок Загитовой с Великой
Ранее СМИ сообщали о возможном противостоянии спортсменок.
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