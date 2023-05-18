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Муж олимпийской чемпионки Ковальчик погиб в Альпах

Польская лыжница вышла замуж в 2020 году.
18 мая 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно о гибели мужа двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик.

Как сообщает Eurosport, Кацпер Текиели погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Отмечается, что 38-летний альпинист попал под лавину при восхождении на одну из вершин. Тело супруга польской лыжницы обнаружили рядом с горной вершины Юнгфрау.

Добавим, что в 2021 году у Текиели и Ковальчик родился сын Хуго.

Юстина выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырех Играх.

источник: Eurosport.pl
Муж олимпийской чемпионки Ковальчик погиб в Альпах
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