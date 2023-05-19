Поздняков заявил, что рекомендации МОК принуждают российских спортсменов отрекаться от отечества

Президент ОКР Станислав Поздняков в очередной раз раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«То, как были сформулированы рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по команде, от сопричастности со всем, что связано с Родиной. Даже не стану пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению», - приводит «Матч ТВ» слова Позднякова.

Поздняков также напомнил, что при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета спортсмены не могут выступать на ближайших Олимпийских играх.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.