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Поздняков заявил, что рекомендации МОК принуждают российских спортсменов отрекаться от отечества

Глава ОКР боится предсказывать будущее.
Поздняков заявил, что рекомендации МОК принуждают российских спортсменов отрекаться от отечества
19 мая 2023 12:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: ОКР

Президент ОКР Станислав Поздняков в очередной раз раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«То, как были сформулированы рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по команде, от сопричастности со всем, что связано с Родиной. Даже не стану пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению», - приводит «Матч ТВ» слова Позднякова.

Поздняков также напомнил, что при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета спортсмены не могут выступать на ближайших Олимпийских играх.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Поздняков заявил, что рекомендации МОК принуждают российских спортсменов отрекаться от отечества
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