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Минеев стал председателем АССК России, Дина Аверина назначена сопредседателем

На съезде присутствовали 80 делегатов.
22 мая 2023 11:28
автор: Александр Поволоцкий

В Саранске завершился съезд Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России».

Как сообщает пресс-служба организация, председателем АССК России был избран российский боец ММА Владимир Минеев. Сопредседателем стала чемпионка мира похудожественной гимнастике Дина Аверина.

Исполнительным директором АССК России избрана Ольга Ломакина.

Отметим, что последний поединок Минеев провел по правилам кикбоксинга в ноябре 2022 года, победив нокаутом Фернандо Родригеса.

источник: «Советский спорт»
Минеев стал председателем АССК России, Дина Аверина назначена сопредседателем
На съезде присутствовали 80 делегатов.
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