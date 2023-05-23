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Детские игры для взрослых. В «Красной поляне» пройдёт необычный турнир

Интерактивная площадка будет открыта с 17:00 до 22:00.
Детские игры для взрослых. В «Красной поляне» пройдёт необычный турнир
23 мая 2023 16:23
автор: Сергей Иванов

1 июня у всех взрослых гостей игорной зоны «Красная поляна» появится уникальная возможность – на несколько часов вернуться в детство и на специальной площадке в «Казино Сочи» сразиться в Super Mario, Mortal Kombat и «Танчики». Наиболее успешные игроки получат совершенно реальные призы.

Необычный турнир «Назад в детство» смогут посетить только взрослые гости в возрасте 18+, при этом участие в мероприятии бесплатное. Специальные гости праздника Владимир Маркин и группа «Трудное детство».

«Мы решили пойти на эксперимент и впервые за всю историю существования «Казино Сочи» организовали для своих гостей турнир по популярным играм 90-х годов. Взрослые тоже могут отмечать 1 июня, ведь каждый из нас с ностальгией и улыбкой вспоминает детство», – рассказала Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна».

Участники турнира на игровые приставках смогут сразиться в Super Mario, Mortal Kombat и «Танчики». Интерактивная площадка будет открыта в главном зале с 17:00 до 22:00. Для победителей уже подготовлены разнообразные призы.

Также для всех гостей будет доступна фан-зона с дополнительными играми: настольный хоккей, настольный футбол, тетрис, морской бой, кубик рубик и большое количество сюрпризов, которые напомнят счастливые моменты детства.

Ещё одно ключевое событие праздника 1 июня – концерт Владимира Маркина и группы «Трудное детство». Автор и исполнители хитов «Я готов целовать песок», «Сиреневый туман», «В доме восемь», «Колокола», «Царевна-Несмеяна», «Палуба», «Белая черемуха», «Королева», «Ольга». Душевный концерт начнется на сцене «Казино Сочи» в 20 часов. Вход свободный.

источник: «Советский спорт»
Детские игры для взрослых. В «Красной поляне» пройдёт необычный турнир
Детские игры для взрослых. В «Красной поляне» пройдёт необычный турнир
Интерактивная площадка будет открыта с 17:00 до 22:00.
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