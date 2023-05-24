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Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня

На мероприятии выступят более 20 спикеров.
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
24 мая 2023 11:45
автор: Сергей Иванов
автор фото: «Спорт. Бизнес. Инвестиции»

22 июня в Moscow Country Club гости Х Форума «Спорт. Бизнес. Инвестиции» станут частью масштабного события. Мероприятие из года в год собирает лидеров и экспертов спортивной индустрии, которые делятся своим опытом и знаниям в области спорта, обсуждают актуальные проблемы и ищут пути их решения.

Посетители Форума узнают: каким видам спорта нужно больше маркетинга? Как проходит цифровая трансформация спортивной отрасли? В чем заключаются перспективы развития киберспорта в России и в мире? Каковы стратегические ориентиры развития спортивной отрасли в текущем году? Как популяризировать спорт среди широкой аудитории?

На Форуме выступят более 20 спикеров, в числе которых:

• Владимир Пенкин, PR-директор Медиахолдинга MAER;

Марьям Карпова, руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий АНО «Россия – страна возможностей»;

Светлана Журова, российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью;

Яна Хохлова, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию, участница шоу «Ледниковый период»;

Валентина Волоткина, советник Министра спорта Российской Федерации;

Максим Флер, Президент Федерации компьютерного спорта г. Москвы;

Елена Пономарева, научный руководитель программы «Спортивный менеджмент» МГИМО.

Завершением насыщенного дня станет торжественная церемония награждения лауреатов Х Премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие самые успешные проекты в области спорта за прошедший год.

Подробная информация и регистрация на Форум доступны по ссылке https://forum.sportsrussia.org/

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источник: «Советский спорт»
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
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