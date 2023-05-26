Фестиваль «Рыбная неделя» приглашает фанатов SUP-бординга на карнавальное шествие и соревнования

28 мая в рамках фестиваля «Рыбная неделя» для профессионалов (любые надувные и жесткие доски до 14 футов включительно) и любителей (только надувные доски до 14 футов включительно) состоятся заплывы на SUP-бордах, а также пройдет костюмированный любительский заплыв для всех желающих.
Номинации профессионального и любительского заплывов:
• ПРО мужчины;
• ПРО женщины;
• ЛЮБИТЕЛИ мужчины;
• ЛЮБИТЕЛИ женщины.
В карнавальном заплыве представлены следующие номинации:
• Лучший костюм;
• Лучшее оформление доски;
• Мисс SUP;
• Лучший экипаж с питомцем;
• Командный зачет.
Длина маршрутов составляет 6 километров. Участники стартуют от Озерковского причала, проходят вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, мимо Малого Москворецкого моста, по Водоотводному каналу до памятника Петру Первому и возвращаются в точку старта.
Участники всех заплывов должны пройти предварительную регистрацию и заполнить небольшую анкету, указав фамилию, имя, номер телефона и электронную почту. Обращаем внимание, что в любительском карнавальном заплыве могут принять участие лица в возрасте от 14 до 18 с согласия родителей или законных опекунов и обязательно в их присутствии.
Участие в заплыве бесплатное, но необходимы SUP-борд и спасательный жилет. Также перед началом старта все участники заплыва должны предоставить полученную у терапевта справку, подобную той, что выдают для участия в марафоне. Вся информация есть на сайте.