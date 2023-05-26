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Фестиваль «Рыбная неделя» приглашает фанатов SUP-бординга на карнавальное шествие и соревнования

Победителей ждут приятные призы, а всех участников – заряд бодрости и хорошего настроения!
Фестиваль «Рыбная неделя» приглашает фанатов SUP-бординга на карнавальное шествие и соревнования
26 мая 2023 12:17
автор: Сергей Иванов
автор фото: «Московские сезоны»

28 мая в рамках фестиваля «Рыбная неделя» для профессионалов (любые надувные и жесткие доски до 14 футов включительно) и любителей (только надувные доски до 14 футов включительно) состоятся заплывы на SUP-бордах, а также пройдет костюмированный любительский заплыв для всех желающих.

Номинации профессионального и любительского заплывов:

• ПРО мужчины;

ПРО женщины;

ЛЮБИТЕЛИ мужчины;

ЛЮБИТЕЛИ женщины.

В карнавальном заплыве представлены следующие номинации:

Лучший костюм;

Лучшее оформление доски;

Мисс SUP;

Лучший экипаж с питомцем;

Командный зачет.

Длина маршрутов составляет 6 километров. Участники стартуют от Озерковского причала, проходят вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, мимо Малого Москворецкого моста, по Водоотводному каналу до памятника Петру Первому и возвращаются в точку старта.

Участники всех заплывов должны пройти предварительную регистрацию и заполнить небольшую анкету, указав фамилию, имя, номер телефона и электронную почту. Обращаем внимание, что в любительском карнавальном заплыве могут принять участие лица в возрасте от 14 до 18 с согласия родителей или законных опекунов и обязательно в их присутствии.

Участие в заплыве бесплатное, но необходимы SUP-борд и спасательный жилет. Также перед началом старта все участники заплыва должны предоставить полученную у терапевта справку, подобную той, что выдают для участия в марафоне. Вся информация есть на сайте.

источник: «Советский спорт»
Фестиваль «Рыбная неделя» приглашает фанатов SUP-бординга на карнавальное шествие и соревнования
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