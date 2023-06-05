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БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России

БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России
05 июня 2023 17:14
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Фонбет

Проект БК «Лига Ставок», Федерации хоккея России и фонда «Созвездие Добра» получил премию «Лучшие социальные проекты России-2023».

1 июня состоялась церемония награждения премии «Лучшие социальные проекты России». В номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни» награду получил проект – «Открытие хоккейного корта в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Каменского района» поселка Мартюш Свердловской области». Это – совместный благотворительный проект букмекерской компании «Лига Ставок», Федерации хоккея России и фонда «Созвездие Добра».

История хоккейной коробки в поселке Мартюш началась еще во время зимних Олимпийских игр в Пекине, когда букмекерская компания «Лига Ставок» совместно с ФХР запустили социальную акцию «Умножаем на 100» в поддержку Благотворительного фонда «Созвездие Добра». На протяжении всех матчей «Красной машины» БК «Лига Ставок» превращала каждый гол, забитый в ворота противника, в деньги. Вот так наша сборная по хоккею внесла свой олимпийский вклад в благотворительность и развитие детско-юношеского спорта, а все собранные средства – почти 3 миллиона рублей – были отправлены на строительство хоккейного корта в Свердловской области.

Проект лично поддержал Президент Федерации хоккея России, легенда советского спорта Владислав Третьяк. Он также присутствовал на официальном открытии хоккейного корта, которое состоялось в октябре 2022 года.

Строительство спортивной инфраструктуры в регионах России – одно из направлений корпоративно-социальной программы «Лиги Ставок». На сегодняшний момент уже построено 11 объектов. На 2023 год запланировано начало строительства еще нескольких, в том числе новых хоккейных кортов.

источник: «Советский спорт»
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