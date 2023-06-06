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Слепая паралимпийка с собакой-поводырем помогла найти пропавшую женщину

На поиски потребовалось чуть больше 40 минут.
06 июня 2023 23:11
автор: Александр Евграфов

В Канаде слепая паралимпийка и ее собака-поводырь помогли найти пропавшую пожилую женщину, сообщает Global News.

По данным источника, к Джессике Туомела, живущей на острове Ванкувер, обратился ее сосед, который сказал, что его пожилая родственница, страдающая болезнью Альцгеймера, вышла на прогулку и не вернулась. Он просил помочь с поисками, поскольку у Туомелы, которая потеряла зрение в трехлетнем возрасте, есть собака-поводырь: золотистый ретривер Люси.

Собака была обучена не только навыкам поводыря, но и поиску пропавших людей. Люси удалось быстро взять след пропавшей и через 40 минут найти женщину. За это время собака и незрячая спортсменка прошли более трех километров.

39-летняя Туомела является пловчихой и принимала участие паралимпийских играх в Сиднее в 2000 году, где завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров.

источник:
Слепая паралимпийка с собакой-поводырем помогла найти пропавшую женщину
На поиски потребовалось чуть больше 40 минут.
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