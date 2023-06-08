Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах

«РБ Спорт» выпустил второй ролик в рамках специального проекта «Спорт — это я!». В нем приняли участие вратарь ХК «Витязь» Максим Дорожко, автогонщик Никита Мазепин, вратарь женского футбольного ЦСКА Эльвира Тодуа, фигурист-парник Александр Энберт и боец Дмитрий Бикрев.

Российские спортсмены рассказали о страхах в профессиональной карьере и о том, как им удалось их побороть.

«Был период, когда ничего не получалось, и я боялся, что мне придется попрощаться с хоккеем», - сказал честно Дорожко в проекте.

«РБ Спорт», входящий в состав «Рейтинга Букмекеров», запустил проект «Спорт — это я!» в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нем принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.