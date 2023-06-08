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Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах

Вторая серия специального проекта.
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
08 июня 2023 13:40
автор: Максим Скороходов

«РБ Спорт» выпустил второй ролик в рамках специального проекта «Спорт — это я!». В нем приняли участие вратарь ХК «Витязь» Максим Дорожко, автогонщик Никита Мазепин, вратарь женского футбольного ЦСКА Эльвира Тодуа, фигурист-парник Александр Энберт и боец Дмитрий Бикрев.

Российские спортсмены рассказали о страхах в профессиональной карьере и о том, как им удалось их побороть.

«Был период, когда ничего не получалось, и я боялся, что мне придется попрощаться с хоккеем», - сказал честно Дорожко в проекте.

«РБ Спорт», входящий в состав «Рейтинга Букмекеров», запустил проект «Спорт это я!» в 2022 году с целью поддержки и популяризации спорта. В нем принимают участие известные спортсмены, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.

источник: «РБ-Спорт»
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вторая серия специального проекта.
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