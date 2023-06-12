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Международная федерация скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году 

Российские атлеты смогут принять участие в соревнованиях при условии нейтрального статуса.
12 июня 2023 14:45
автор: Глеб Шевяков

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) приняла решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных турнирах в нейтральном статусе с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Как утверждает источник, старт процесса о возвращении россиян и белорусов на международную арену был одобрен исполнительным комитетом федерации. Сообщается, что спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях при том условии, если будут соблюдены все рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Российские и белорусские скалолазы обязаны подписать декларации о нейтралитете, чтобы получить возможность выступать в соревнованиях под эгидой IFSC.

Напомним, что в мaрте нынешнего года руководство МОК предоставила рекомендации спортивным федерациям о возможном возврaщении спортсменов из России на крупнейшие мeждународные старты. Они прeдполагают нейтральный стaтус и индивидуальный дoпуск.

Международная федерация скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году 
Российские атлеты смогут принять участие в соревнованиях при условии нейтрального статуса.
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