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Колобков выступил против подписания политических документов о нейтралитете

Без них нет допуска на международные соревнования.
15 июня 2023 18:09
автор: Никита Плохих, Максим Скороходов

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков дал оценку практике введения специальных документов для россиян, в которых они подписывают нейтральный статус.

«Сложно говорить за спортсменов, они сейчас находятся в затрудненном положении. По сути они два года уже не соревнуются со своими основными противниками. Понятно, что спорт и существует для конкуренции. Конечно, я отношусь негативно к любым заявлениям, подобным письмам и декларациям. Нам не в чем себя винить, и не нужно оправдываться. Считаю, что наша позиция достаточно сильна с точки зрения подхода и идеологии. Сложный вопрос. Но я против подписания таких документов, если говорить честно. Но сложно говорить за спортсменов. Это ведь молодые ребята, у которых вся жизнь впереди, как спортивная, так и личная», - сказал Колобков «Советскому спорту».

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.

источник: «Советский спорт»
Колобков выступил против подписания политических документов о нейтралитете
Без них нет допуска на международные соревнования.
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