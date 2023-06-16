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Башкортостан готовится принять летние Игры Сурдлимпийцев

Подписано соглашение с Министерством спорта.
16 июня 2023 15:34
автор: Максим Скороходов

Министр спорта Олег Матыцин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров подписали соглашение о проведении в Уфе летних Игр Сурдлимпийцев.

Церемония прошла в павильоне Минспорта России на Петербургском международном экономическом форуме.

«Башкортостан уделяет огромное внимание развитию спорта, - сказал Олег Матыцин. - Это наш надежный партнер. Я абсолютно уверен в успешном проведении Сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Спорт - это не только медали. Спорт - это возможность формирования здоровой нации, здорового мышления и стабильно развивающейся страны. Россия - страна открытая. Башкортостан имеет славные культурные и спортивные традиции. Мы приглашаем всех в Уфу».

«Для Башкортостана большая честь принимать столь важные для нашей страны Игры, - сказал Радий Хабиров. - Мы сделаем всё необходимое, чтобы создать самые лучшие условия для спортсменов и наших гостей. Мы организуем замечательный праздник спорта!».

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут с 23 июля по 2 августа 2023 года в Уфе. В программу Игр включены соревнования по 21 спортивной дисциплине.

источник: «Советский спорт»
Башкортостан готовится принять летние Игры Сурдлимпийцев
Подписано соглашение с Министерством спорта.
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