Звезды бокса, дзюдо и кикбоксинга приняли участие в Спортивных играх ПМЭФ-2023

Команда «Ленинград» во главе с призером чемпионата мира 2023 года по боксу Всеволодом Шумковым выиграла у «Сибири» в четвертьфинале Кубка Победы.

Шумков единогласным решением судей выиграл свой поединок у Никиты Буренкова. Боксеры «Ленинграда» одержали еще три победы и оформили выход в полуфинал со счетом 4:1. В полуфинале соперником «Ленинграда» станет «Кавказ», который был сильнее «Тулы». Отметим, что второй год подряд на ПМЭФ работал стенд Федерации бокса России.

Звезда российского кикбоксинга Владислав Туйнов победил Хаофенг Тана из Китая в главном бою Кубка стран ШОС. Судьи отдали победу Туйнову единогласным решением. В рамках турнира прошли десять поединков с участием бойцов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.

«Явара-Нева» выиграла у «Локомотива» 3:2 в финале международного командного турнира по дзюдо «Вызов Явары». В матче за третье место «Женыс» из Казахстана победил «Стайки» из Белоруссии. Турнир прошел в формате «стенка на стенку» в пяти весовых категориях.

Спортивная программа игр ПМЭФ-2023 объединяет мероприятия по 18 видам спорта. «Советский спорт» является партнёром Игр.