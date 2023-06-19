Колобков заявил, что переход в Азию не спасет российский спорт от санкций

Бывший министр спорта Павел Колобков не считает, что переход в Азию поможет избежать российским атлетам санкций.

Напомним, что Федерация шахмат России 28 февраля официально перешла в Азиатскую федерацию.

«Думаю, для нас такой переход мало что изменит. Если с шахматной федерацией все понятно, потому что большая часть мировых шахмат находится в Азии, и это не олимпийский вид спорта, то в других видах спорта все гораздо сложнее. Есть санкции, примененные к России Международным олимпийским комитетом (МОК) и федерациями, и не имеет значения, в каком регионе наша страна представлена. Нужно бороться с этими санкциями, и переход в Азию мало что решит», - приводит «Матч ТВ» слова Колобкова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.