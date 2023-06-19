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Колобков заявил, что переход в Азию не спасет российский спорт от санкций

Шахматы - исключение.
19 июня 2023 14:47
автор: Максим Скороходов

Бывший министр спорта Павел Колобков не считает, что переход в Азию поможет избежать российским атлетам санкций.

Напомним, что Федерация шахмат России 28 февраля официально перешла в Азиатскую федерацию.

«Думаю, для нас такой переход мало что изменит. Если с шахматной федерацией все понятно, потому что большая часть мировых шахмат находится в Азии, и это не олимпийский вид спорта, то в других видах спорта все гораздо сложнее. Есть санкции, примененные к России Международным олимпийским комитетом (МОК) и федерациями, и не имеет значения, в каком регионе наша страна представлена. Нужно бороться с этими санкциями, и переход в Азию мало что решит», - приводит «Матч ТВ» слова Колобкова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Колобков заявил, что переход в Азию не спасет российский спорт от санкций
Шахматы - исключение.
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