Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»

В Moscow Country Club 22 июня состоялся форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» и подведение итогов десятой премии «Спорт и Россия 2023». Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены, инвесторы и те, кто интересуется темой спорта, обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

На форуме спикеры рассказали о том, какие виды спорта нуждаются в большем маркетинге; как киберспорт становится все более перспективным в России и в мире; как привлечь больше людей к активному образу жизни; о новых технологиях в спорте, которые помогут улучшить качество тренировок и здоровье. Были представлены стратегические ориентиры спортивной отрасли на этот год, а также обсуждались возможности цифровизации и импортозамещения в отрасли.

Форумы являются важной составляющей в повышении интереса к теме спорта. Они представляют собой площадку обмена знаниями, опытом и популяризации идей активного образа жизни. ​​«Поддержание спорта является важной миссией в создании здоровой и сплоченной нации. Такие форумы о спорте несут важную миссию не только в обмене информацией, но и в создании поля возможностей, формировании и продвижении общих спортивных идей и ценностей, в том числе среди массовых слоев населения», – чемпионка Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России и тренер Яна Хохлова.

«Советский Спорт» и Национальная электронная библиотека (НЭБ) стали лауреатами премии «Спорт и России». Награды удостоился проект по оцифровке всех печатных изданий «Советского Спорта» с 1922 года.