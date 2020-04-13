Владимир Соловьев согласился оплатить лечение Уткина Телеведущий продолжил выяснение отношений в соцсетях со спортивный журналистом Василием Уткиным.

«Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да еще отягощенный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение», - написал Соловьев в твиттере.

Напомним, ранее он обменялся с Уткиным серией выпадов в соцсетях после того, как бывший телекомментатор жестко раскритиковал действия властей во время пандемии. Синдром Туретта - это генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в любом возрасте и характеризуется множественными двигательными тиками и как минимум одним голосовым, повторяющимися в течение дня.