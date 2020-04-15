Уткин вызвал Соловьева на батл по правилам Versus Спортивный журналист Василий Уткин выступил с очередным обращением к телеведущему Владимиру Соловьеву.

В своем ютуб-канале Уткин предложил Соловьеву провести рэп-батл. «Как тебя много. Хлопотливая тетенька, мерзкая карлица, соловьиный помет… А меня так мало. Но дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике. И не о перспективах. И не о геополитике, прибежище потерявших любовь своих народов – политиков. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю», - начал свое обращение журналист.

А завершил его так: «Как же ты убог. Ты испугаешься батла со мной. Ты, конечно же, найдешь этому массу объяснений. Но если ты согласишься и если найдется в этой стране пара людей, которая согласится быть твоими секундантами, знай – я, хранитель тайного огня, служитель пламени Анора! Темный огонь не поможет тебе, пламя Удуна! Возвращайся во Тьму! Ты не пройдешь! А знаешь, почему ты не пройдешь? Ты пойдешь – пересасывать. И всего от тебя толку – тьфу».

Напомним, ранее Уткин и Соловьев обменялись серией выпадов после того, как тележурналист раскритиковал видеоблогера за его критику политики федеральных властей во время коронавируса.