Рейтинг наездов. Голубые обезьяны против синдрома Туретта - Советский спорт
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13 апреля 2020 14:00ХроникаСергеев Иван

Рейтинг наездов. Голубые обезьяны против синдрома Туретта

После третьей недели карантина Василий Уткин вернул лидерство в «рейтинге наездов» - самых горячих высказываний и обвинений.

1-е место

Василий Уткин о Владимире Соловьеве:

«Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России».

Началось коронавирусное обострение в воскресенье. Спортивный тележурналист Уткин политического тележурналиста-пропагандиста Соловьева никаким боком не трогал. Василий просто обрушился с критикой на государство, после чего услышал от Владимира Рудольфовича: «Василий Уткин – психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным».

Начал эту словесную перестрелку точно не Уткин, если, конечно, Соловьев не полагает, что государство – это он. Но у нас, кажется, эта позиция давно занята, или что-то уже поменялось в этом вопросе?

На ориентации обезьяны Василий не остановился, там было много чего горяченького, но давайте эти подробности опустим, а то тут могут быть дети до 16-ти. В полемику включились многие известные личности. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил даже в защиту обезьян, обиженных сравнением с Соловьевым.

Остается призвать граждан к терпению. Идет всего лишь третья неделя карантина, а страсти день ото дня накаляются. Подобрее надо как-то друг к другу.

2-е место

Владимир Соловьев о Василии Уткине:

«Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо. Да еще отягощенный запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение».

Утро понедельника обиженный, очевидно, сравнением с приматами Соловьев начал с ответа Уткину, поставив ему диагноз на расстоянии. Это сейчас в тренде.

Для справки пару слов придется сказать о синдроме Туретта. В конце XIX века французский врач Жиль де ла Туретт составил отчет о девяти своих пациентах, страдающих странной и не поддающейся лечению болезнью. Все больные жаловались на неконтролируемую ими нецензурную брань, выкрикивания непроизвольных слов и звуков, а некоторые из них страдали и весьма специфическими тиками. Пациенты непроизвольно подпрыгивали, хлопали руками или ударялись головой о находящиеся рядом поверхности.

Согласно современной терминологии, синдром Туретта относится к нервно-психическим заболеваниям, которым страдает приблизительно 10 детей из 1000. Причины необычной болезни еще не выяснены

Что нужно сказать по этому поводу. Ребята, вообще-то началась страстная неделя. В понедельник на службах в церкви вспоминают евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов. Осторожнее бы вы со злобными обвинениями.

3-е место

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Александр Тихонов о Владимире Драчеве:

«Губерниев назвал нас, подписавших письмо к Драчеву с требованием его добровольной отставки, членами ГКЧП. Если мы ГКЧП, тогда Драчев – Ельцин. Тот развалил великую державу, а этот – биатлон».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов комментировал вообще-то кандидатуру Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. Но не удержался и набросился с обвинениями на президента Союза биатлонистов России Драчева.

Тихонов не сомневается, что кандидатура Польховского не пройдет через Экспертную комиссию Минспорта. «Сейчас многие регионы поднимутся против СБР, и будет внеочередная конференция», - уверен он.

У двух больших биатлонистов старые счеты. Можно ждать новых эпитетов в адрес друг друга, но Александра Ивановича в словесной дуэли не перестрелять. Тут он бьет без промахов.

4-е место

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Валерий Баринов о Дмитрии Губерниеве:

«Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже эмоционально развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!»

Так эмоционально народный артист РФ прокомментировал высказывания известного комментатора о тренере «Локомотива» Юрии Семине. И еще добавил:

«Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин. Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Семин для мирового футбола».

Началось все с того, что Палыч в открытом письме выступил против сокращения зарплат футболистов во время пандемии коронавируса, после чего Губерниев высмеял заявление тренера.

«Юрий Палыч, вас серебряная лань укусила? Я прочитал ваше письмо, где вы просите не сокращать зарплаты футболистам и, дескать, государство должно помочь горемыкам-игрокам.Вперед, гендиректор «Локомотива!»

Игроки «Локо» в итоге согласились на урезание выплат на 40 процентов на время пандемии, но сделали это с большим скрипом. Гендиру Василию Кикнадзе пришлось провести не один раунд переговоров, и по имиджу клуба был нанесен репутационный удар.

Не уверен, что способны развалить наш футбол слова Губерниева. А вот то, что непомерные аппетиты игроков могут сделать это на раз-два – в этом сомнений нет. Потому высказывания Баринова предстают не более чем словами поддержки друга.

5-е место

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Конор Макгрегор о правительстве Ирландии:

«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа».

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор не первый раз призывает правительство Ирландии закрыть границы. Но до чиновников этот крик души никак не доходит.

По мнению Конора, только такая мера поможет остановить пандемию коронавируса.

«Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Еще не поздно! Закройте наши порты, немедленно!»

Через пару дней отчаявшийся призывать к разуму ответственных людей Макгрегор добавил: «Возможно, мы находимся в трех неделях от революции. Я высказал свои доводы».

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