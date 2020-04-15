«Не вижу смысла бороться со свиньей». Соловьев отказался от рэп-батла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев не принял вызов спортивного журналиста Василия Уткина.

«Я не дискутирую с больными людьми, - заявил Соловьев »Подъему». - Готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Он не может мне ничего предложить. Классики говорят, никогда не надо бороться со свиньей, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен. Какой батл?! Пусть займет очередь за человеком-пельменем. С такими людьми не бывает батлов, их надо лечить. Я не рэпер. И уж точно меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека».

Напомним, что ранее Уткин предложил Соловьеву провести словесный поединок в формате Versus Battle, предсказав, что оппонент откажется. До этого между журналистами развязалась жесткая заочная дискуссия, в которой тот и другой не выбирали выражений. Поводом послужила критика Уткина в адрес руководства страны за действия во время пандемии, с которой Соловьев не согласился.