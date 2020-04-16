Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны Журналист Василий Уткин продолжил заочную полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«На самом деле – по хрену мороз, но ведь это неизъяснимо мило, что маршал пропаганды решил на меня вызвериться по поводу простой мысли - о том, что бизнес предан и оставлен без поддержки, - написал Уткин в своем телеграм-канале. - И вот хохотура - на шестой день после этого на моей стороне нечаянно выступил президент... Вов, ну кто ты после этого? Вов, ну ты понял, я про тебя».

Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях. Она началась с того, что Уткин раскритиковал власти за отсутсвие решительных действий во время пандемии. 15 апреля Владимир Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств для поддержки системообразующих предприятий.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ

