Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны - Советский спорт
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16 апреля 2020 19:02ХроникаСергеев Иван

Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны

Журналист Василий Уткин продолжил заочную полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«На самом деле – по хрену мороз, но ведь это неизъяснимо мило, что маршал пропаганды решил на меня вызвериться по поводу простой мысли - о том, что бизнес предан и оставлен без поддержки, - написал Уткин в своем телеграм-канале. - И вот хохотура - на шестой день после этого на моей стороне нечаянно выступил президент... Вов, ну кто ты после этого? Вов, ну ты понял, я про тебя».

Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях. Она началась с того, что Уткин раскритиковал власти за отсутсвие решительных действий во время пандемии. 15 апреля Владимир Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств для поддержки системообразующих предприятий.

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