Уткин об эпитете «обезьяна» в отношении Соловьева: Кто-то мог даже приревновать Журналист Василий Уткин объяснил терминологию, используемую им в заочном конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«А понравилось вам выражение «педерастическая обезьяна», да? У многих людей есть специальные присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. Причем, в зависимости от тональности, это может быть сказано с намерением задеть, вызвать интерес или поощрить. Это вот одно из моих специальных выражений, это хорошо знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог бы даже приревновать, но дело, конечно, в тоне», - заявил Уткин во время интервью для ютуб-канала журналистки Алеси Бацман.

Напомним, 15 апреля Уткин после долгих препирательств с Соловьевым вызвал соперника на словесную дуэль по правилам Versus Battle, однако тот вызов не принял, пообещав оппоненту «оплатить лечение».

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ