Уткин об эпитете «обезьяна» в отношении Соловьева: Кто-то мог даже приревновать - Советский спорт
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16 апреля 2020 22:01ХроникаСергеев Иван

Уткин об эпитете «обезьяна» в отношении Соловьева: Кто-то мог даже приревновать

Журналист Василий Уткин объяснил терминологию, используемую им в заочном конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«А понравилось вам выражение «педерастическая обезьяна», да? У многих людей есть специальные присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. Причем, в зависимости от тональности, это может быть сказано с намерением задеть, вызвать интерес или поощрить. Это вот одно из моих специальных выражений, это хорошо знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог бы даже приревновать, но дело, конечно, в тоне», - заявил Уткин во время интервью для ютуб-канала журналистки Алеси Бацман.

Напомним, 15 апреля Уткин после долгих препирательств с Соловьевым вызвал соперника на словесную дуэль по правилам Versus Battle, однако тот вызов не принял, пообещав оппоненту «оплатить лечение».

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