Уткин - Соловьеву: Вызов в силе, бойся ежедневно - Советский спорт
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17 апреля 2020 14:26ХроникаСергеев Иван

Уткин - Соловьеву: Вызов в силе, бойся ежедневно

Журналист Василий Уткин в анонсе своего стрима в соцсетях снова упомянул телеведущего Владимира Соловьева.

«Друзья! Враг разбит. Моя армия с развернутыми знаменами и под барабанный бой возвращается домой. Ее ждут родные и близкие (Криштиану, Комбаровы, Холанд, Палыч - все-все). Соловьев: вызов в силе, бойся ежедневно. На доступном тебе языке: могу повторить», - написал Уткин в твиттере.

Напомним, вот уже почти неделю два журналиста регулярно (и заочно) обмениваются колкостями. Конфликт начался с того, что Уткин раскритиковал власти за проводимую во время пандемии политику, что вызвало резкую реакцию Соловьева. В конце концов Уткин вызвал противника на словесный поединок по правилам Versus Battle. Соловьев вызов не принял, предложив вместо этого оплатить оппоненту «лечение».

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