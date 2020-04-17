Уткин – своим новым подписчикам после конфликта с Соловьевым: Вы – хайп. Я вас словил Журналист Василий Уткин снова затронул тему заочного противостояния с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Во время стрима на ютуб-канале Уткина один из пользователей спросил Василия, не было ли причиной его многодневного обмена репликами с Соловьевым желание «словить хайп». На это журналист ответил: «30 тысяч новых подписчиков. Вы - хайп. Я вас словил».

Отметим, что Уткин не стал посвящать стрим исключительно теме Соловьева. Все доходы от трансляции он обещал направить на благотворительность. Напомним, что ранее Уткин вызвал Соловьева на словесную дуэль в формате Versus Battle. Телеведущий отказался, предложив «оплатить лечение» оппоненту.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ