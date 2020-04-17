Бывший журналист «Советского спорта» умер от коронавируса В Нью-Йорке скончался Владимир Гурвич.

Причиной смерти Гурвича стало заражение COVID-19. В 2000-х Владимир регулярно писал репортажи из-за океана для «Советского спорта» - о хоккее, баскетболе, боксе и других видах. 19 января ему исполнилось 58 лет.

Соболезнования родным и близким Владимира.