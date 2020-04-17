Бывший журналист «Советского спорта» умер от коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 23:27Хроника

Бывший журналист «Советского спорта» умер от коронавируса

В Нью-Йорке скончался Владимир Гурвич.

Причиной смерти Гурвича стало заражение COVID-19. В 2000-х Владимир регулярно писал репортажи из-за океана для «Советского спорта» - о хоккее, баскетболе, боксе и других видах. 19 января ему исполнилось 58 лет.

Соболезнования родным и близким Владимира.

Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Еще по теме:
Орловский – про Петра Яна: Пытался заговорить с ним, а он начал лицом ворочать UFC подал заявление на патент для регистрации торговой марки Fight Island Источник: Нурмагомедов побывал в нокауте во время тренировочного лагеря
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Полинский будет добывать для Москвы Евро-2021? Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в сегодняшнем неожиданном назначении. 15.04.2020 21:30 Футбол Яременко Николай
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Новости
23:47 ММА Орловский – про Петра Яна: Пытался заговорить с ним, а он начал лицом ворочать
23:42 Футбол СМИ: «Барселона» может продать Бускетса, Альбу и Пике
23:27 Хроника Бывший журналист «Советского спорта» умер от коронавируса
23:17 ММА Макгрегор похвалил Фергюсона за успешную сгонку веса и призвал сделать то же самое Нурмагомедова
22:56 Футбол Самедов – о выступлении Шюррле: Судя по тому, сколько он лечился – не все так просто
22:45 Футбол Журналистка «Реала» Карина Квашнева: Восхищаюсь Куртуа, он говорит на шести языках
22:28 ММА UFC подал заявление на патент для регистрации торговой марки Fight Island
22:08 Футбол СМИ: «Рома» предложила контракт Педро
21:52 Хроника Врачи центров Бурназяна и спортивной медицины протестировали новый способ лечения коронавируса
21:49 Футбол Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе»
21:31 Футбол Роман Павлюченко: Шюррле все провалил. Толку от него не было
21:12 ММА Источник: Нурмагомедов побывал в нокауте во время тренировочного лагеря
20:56 Теннис Хачанов провел тренировку в домашних условиях (видео)
20:38 Футбол Шюррле вернется в «Боруссию»
20:35 Футбол Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле
20:22 Хроника Уткин провел неожиданную параллель между Соловьевым и героем «Криминального чтива»
20:21 Футбол СМИ: Ибрагимович поставил условия «Милану» по вопросу нового контракта
20:00 Футбол Широков – об окончании коронавируса: Возможно, российские клубы выйдут на новый уровень
19:51 Хроника Уткин – своим новым подписчикам после конфликта с Соловьевым: Вы – хайп. Я вас словил
19:46 Футбол Хавбек «Байера» Арангис получил предложение от «Баварии»
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
Азан о самоизоляции и Пасха онлайн: как восприняли коронавирус верующие в Башкирии
Коронавирус в Тюменской области: зарегистрировано 34 новых случаев заражения
Полиция раскрыла подробности задержания вооружённых людей на ул. Кобозева в Оренбурге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика