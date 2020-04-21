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21 апреля 2020 11:40Хроника

13 лабораторий WADA ограничили свою работу

Тринадцать антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA, приостановили или ограничили деятельность из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, приостановили или ограничили свою деятельность лаборатории в Гаване, в Анкаре, Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР).

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус поделился мнением по поводу отношений с Всемирным антидопинговым агентством, которое рекомендовала отстранить Россию от участия в международных соревнований из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA, а дело было передано в Спортивный арбитражный суд.

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