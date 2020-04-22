Соловьев обвинил Уткина в вымогательстве Телеведущий Владимир Соловьев продолжил пикировку со спортивным журналистом Василием Уткиным.

«Знаешь, Вася, сколько мне людей из футбольного мира позвонило в последние дни? - задал вопрос Соловьев в прямом эфире своего ютуб-шоу. - И все выступают на моей, а не на твоей стороне. Они говорят: мы этого жирного негодяя ненавидим не за то, что он сейчас несет, а за то, что, когда ему казалось, что он футбольный комментатор, он приходил и вымогал деньги у руководителей клубов».

Также Соловьев припомнил Уткину эпизоды с падением того со стула и засыпанием на работе во время трансляции. Напомним, журналисты выясняют отношения уже вторую неделю. Поводом для конфликта послужила критика Уткина в адрес властей, которая не понравилась Соловьеву. Последовал обмен резкими, порой нецензурными высказываниями. Уткин даже вызвал оппонента на словесную дуэль в формате рэп-батла, однако Соловьев отказался.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ