Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2020 23:55ХроникаСергеев Иван

Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио

На сайте change.org продолжается сбор подписей против популярного телеведущего Владимира Соловьева.

«Своей агрессивной подачей информационного материала и политической ангажированностью этот человек сеет в российском обществе дух розни и вражды. Информация, зачастую, подается однобоко и крайне манипулятивно», - говорится в тексте обращения. Авторы петиции просят надзорные органы проверить авторские передачи Соловьева на федеральных теле- и радиоканалах на предмет соблюдения законов РФ. Недовольные считают недопустимым дальнейший допуск журналиста к эфиру.

Напомним, что одной из самых обсуждаемых тем последних недель стал конфликт Соловьева со спортивным журналистом Василием Уткиным. В ходе заочной дискуссии оба оппонента обменивались оскорблениями. Вызов Уткина на рэп-баттл Соловьев не принял, предложив оплатить сопенику лечение от целого «букета болезней».

Для выяснения отношений Соловьев, в основном, использовал свое ютуб-шоу. В одном из эфиров он сказал, что не может болеть за «Динамо», сын тренера которого «скакал на Майдане». В ответ столичный клуб пригласил журналиста на свой домашний матч.

На момент этой публикации под петицией на сайте change.org подписались 50 970 человек.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ

Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 21:45 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб намерен вернуть Овечкина Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ Алексей Марченко: Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов
Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Александр Руденко. Почему лучший молодой игрок не интересен своему клубу?  Наш автор обращает внимание на талантливого спартаковца, который, несмотря на уникальные природные данные, преданность клубу и отличную статистику, до сих пор остается вне поля зрения тренерского штаба.  22.04.2020 14:30 Футбол Николаев Ярослав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:27 Биатлон Чикирис Олег
 «Барселона» дошла до ручки. Готова продать название своего стадиона «Реалу»  Как минимум на один сезон легендарный «Камп Ноу» может сменить вывеску. Рассказываем о тяжелейшем финансовом и системном кризисе, в который загнала клуб Лионеля Месси пандемия.  22.04.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза? Официальный сайт НХЛ в вынужденную паузу продолжает потчевать скучающих болельщиков историческими рейтингами, взрывающими мозг дилетантизмом и ангажированностью. 23.04.2020 20:01 Хоккей Славин Виталий
Новости
00:41 Футбол «Локомотив» завуалированно назвал игроков «Зенита» бомжами
00:27 Футбол Кикнадзе – «комментаторам» смерти Самохвалова: Позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!
23:55 Хроника Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио
23:46 ММА Нурмагомедов пожелал всем мусульманам избавиться от ненависти
23:34 Легкая атлетика Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса
23:11 Футбол СМИ: Месси против трансфера Мартинеса, он хочет видеть в «Барселоне» Неймара
22:46 Футбол Александр Зинченко: Многие говорят, что сборная Украины стала «топом»
22:29 Шахматы Непомнящий победил Гири на турнире Карлсена
22:22 Футбол Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому»
22:03 Хоккей «Северсталь» продлила контракты с Яковлевым и Морозовым
21:49 Футбол Георгий Джикия: Кокорин – самый сложный соперник в чемпионате России
21:46 Футбол «ПСЖ» не отпустит Мбаппе до 2022 года
21:41 Футбол Джикия – о Месси и Роналду: Оба топы, победили меня 1:0
21:32 Футбол Джикия расшифровал ДНК: Джикия Наш Капитан
21:25 Хоккей Источник: Галимов станет игроком СКА
21:19 Футбол Георгий Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней
20:59 Футбол Защитник «Милана» Эрнандес может перейти в «ПСЖ» за 50 млн евро
20:42 Бокс Дмитрий Бивол: Бой с Бетербиевым вполне реален
20:21 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Россия – не совсем Африка, все, что у меня есть, – благодаря капитализму
20:14 Футбол «Боруссия» готова платить Санчо 10 млн евро в год
Fires destroyed dozens of houses in the villages of Kuzbass
Названа стоимость платного теста на коронавирус в Ростове
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Удмуртии 27 апреля откроются парикмахерские, автошколы и еще ряд предприятий
«У нас нет выхода». Как проходит дистанционное обучение в тагильских школах
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика