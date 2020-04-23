Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио

«Своей агрессивной подачей информационного материала и политической ангажированностью этот человек сеет в российском обществе дух розни и вражды. Информация, зачастую, подается однобоко и крайне манипулятивно», - говорится в тексте обращения. Авторы петиции просят надзорные органы проверить авторские передачи Соловьева на федеральных теле- и радиоканалах на предмет соблюдения законов РФ. Недовольные считают недопустимым дальнейший допуск журналиста к эфиру.
Напомним, что одной из самых обсуждаемых тем последних недель стал конфликт Соловьева со спортивным журналистом Василием Уткиным. В ходе заочной дискуссии оба оппонента обменивались оскорблениями. Вызов Уткина на рэп-баттл Соловьев не принял, предложив оплатить сопенику лечение от целого «букета болезней».
Для выяснения отношений Соловьев, в основном, использовал свое ютуб-шоу. В одном из эфиров он сказал, что не может болеть за «Динамо», сын тренера которого «скакал на Майдане». В ответ столичный клуб пригласил журналиста на свой домашний матч.
На момент этой публикации под петицией на сайте change.org подписались 50 970 человек.
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