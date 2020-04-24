Соловьев пообещал врезать Уткину «по кумполу»

«Когда ты похудеешь, у тебя будет шея, и эту шею я двумя пальцами сверну, - заявил Соловьев в прямом эфире своего ютуб-шоу. - Ты, Вася, голову включи. А то, знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты ее потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по кумполу врежу».

Напомним, что два журналиста уже почти две недели обмениваются взаимными оскорблениями. Все началось с критики Уткина в адрес властей, которая привела в бешенство Соловьева. Впоследствии тот получил вызов провести рэп-баттл, но отказался, сославшись на »болезнь оппонента», которого он готов лечить за свои деньги.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ