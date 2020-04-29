Олег Матыцин: Без углубленного медобследования мы не можем приступить к централизованной подготовке

«Сейчас практически все сотрудники ФМБА направлены на помощь больным, на минимизацию рисков заболевания. И организация углубленного медицинского обследования в мае - июне, скорее всего, представляет большую сложность. Без допуска, без прохождения такого медобследования мы практически не можем приступить к централизованной подготовке», - приводит слова Матыцина «РИА Новости».
Ранее Матыцин рассказал, что Министерство спорта окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов.
Напомним, в конце марта из-за распространения коронавируса Минспорт принял решение закрыть все учебно-тренировочные базы.
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