WADA 15 мая изучит новую информацию по делу о манипуляциях с базой московской лаборатории WADA на этой неделе получит обновленную информацию по делу о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

- Во время своего заседания, которое состоится в пятницу, 15 мая, исполнительный комитет WADA получит обновленную информацию о различных аспектах деятельности агентства, включая «Операцию LIMS», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы WADA Мегги Дюран.

Напомним, что в конце апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории.

Позже агентство разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов за нарушение антидопинговых правил или нет. WADA отправила сведения по всем 298 случаям, что позволит федерациям оценить все собранные доказательства и провести целевую проверку определенных атлетов.