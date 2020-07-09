Минспорт рекомендовал федерациям возобновить всероссийские соревнования

Как говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства, возобновление соревнований должно проводиться с учетом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме этого рекомендовано осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных соревнований при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения мероприятия.

Также рекомендовано осуществлять планирование международных спортивных соревнований в установленном Минспортом России порядке с учетом эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.