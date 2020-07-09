ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 июля 13:44

Минспорт рекомендовал федерациям возобновить всероссийские соревнования

Министерство спорта РФ рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.

Как говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства, возобновление соревнований должно проводиться с учетом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме этого рекомендовано осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных соревнований при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения мероприятия.

Также рекомендовано осуществлять планирование международных спортивных соревнований в установленном Минспортом России порядке с учетом эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
После победы над «Ювентусом» Ибрагимович заявил, что в «Милане» «он президент, игрок и тренер»Домашние матчи «Оренбурга» перенесены по времениБуффон намерен играть до 43 летГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойКокорин откровенно рассказал о судьбе Ефремова в тюрьмеРумынка, о которой мечтает весь мир
Минспорт рекомендовал федерациям возобновить всероссийские соревнования
Министерство спорта РФ рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.
09.07.2020 13:44
Хроника
Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений в Москве
С 23 июня в столице заработают фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
22.06.2020 19:35
Хроника
автор: Виктор Шарафудинов
Олег Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что возобновление чемпионата России по футболу станет хорошим примером для других спортивных федераций.
10.06.2020 22:12
Хроника
World Athletics не будет выдавать нейтральные статусы до выплаты ВФЛА штрафа в пять миллионов
World Athletics не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф.
08.06.2020 19:05
Хроника
Режим самоизоляции в Москве отменят 9 июня
Он был введен из-за пандемии коронавируса.
08.06.2020 14:30
Хроника
автор: Артур Гичунцев
В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний по делу WADA и РУСАДА
Слушания по делу WADA и РУСАДА будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября.
05.06.2020 14:15
Хроника
Станислав Поздняков: До Олимпиады на поддержку федерациям было направлено 426 миллионов рублей
Олимпийский комитет России (ОКР) оказывает финансовую помощь всем спортивным федерациям России.
05.06.2020 11:29
Хроника
Олег Матыцин: Важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу
Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что взаимодействие ведомства с федерациями в сфере борьбы с допингом необходимо усилить.
05.06.2020 11:24
Хроника
Маргарита Пахноцкая – о переносе слушаний на ноябрь: В этой ситуации больше всего жаль спортсменов
Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала перенос слушаний CAS на ноябрь.
02.06.2020 23:50
Хроника
Спор по делу WADA и РУСАДА будет рассмотрен в CAS c 2 по 5 ноября
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на официальном сайте список слушаний, которые будут рассмотрены организацией в ближайшие полгода.
02.06.2020 19:27
Хроника
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика