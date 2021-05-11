Леонид Федун: Избиение Фетисова может быть связано с его профессиональной деятельностью

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что избиение сотрудника красно-белых Антона Фетисова может быть связано с профессиональной деятельностью.

«Знаю, что у него серьезная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью? Пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», – приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Напомним, директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов подвергся нападению вечером, 9 мая. Как сообщалось в СМИ, он оказался участником конфликта в одном из московских ресторанов. Медиадиректору красно-белых нанесли несколько ударов, в данный момент он находится в реанимации.

В интернете опубликовали видео избиения медиадиректора «Спартака» Фетисова