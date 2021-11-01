ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Анна Сидорова: Ни к Бузовой, ни к Бородиной не ревную
01 ноября 08:00
автор: Анастасия Ключникова, Олег Чикирис
автор фото: Instagram Анны Сидоровой

Анна Сидорова: Ни к Бузовой, ни к Бородиной не ревную

Двукратная чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира Анна Сидорова недавно сменила дисциплину керлинга и теперь выступает в микст-дабл.

Вместе со своим партнером Алексеем Тимофеевым Анна сходу выиграла всероссийский отбор на Игры-2022 и теперь примет участие в отборе мировом. Обо всем, что произошло в ее жизни в последнее время, Сидорова рассказала, побывав в редакции «Советского спорта».

«ПОКА НЕ ВИЖУ СЕБЯ В РОЛИ ТРЕНЕРА»

- Анна, как вы оказались в микст-дабл? - первый вопрос Сидоровой.
- Жизнь заставила. Так сложилась ситуация, что после 2017 года моя привычная команда начала постепенно распадаться по разным причинам. Каждые полгода я и тренеры были вынуждены искать подходящих спортсменов на вакантные роли в команде, но, как вы понимаете, сделать это довольно сложно. Команда - это определенная химия. И, если часто меняются игроки, добиться серьезных результатов трудно.

За полтора года до Олимпиады встал вопрос о том, чтобы соединить две сильных команды - мою и Алины Ковалевой. Ей не хватало сильных игроков и мне не хватало сильных игроков. Но так как у Алины был более полный состав, проще было взять не хватающего ей игрока, чем мне добирать нескольких. Стало понятно, что мне ничего особо не светит.

Честно говоря, в тот момент я уже задумалась о завершении карьеры. Не потому что, я не чувствовала в себе сил. Я просто не понимала, в какой роли я дальше могла бы себя реализовать в керлинге. Мне все-таки уже не 18 и я должна думать о своем будущем, о том, чем я дальше буду заниматься в этой жизни.

- В тот переломный момент в карьере, какие варианты своего будущего рассматривали?
- У меня два высших образования. Первое - Российский гуманитарный университет, специальность - связи с общественностью. Второе связано с тренерской деятельностью. Но, для меня эта история на крайний случай. Пока я не вижу себя в роли тренера. Так то в приоритете для меня было мое первое образование, я думала продолжить свою карьеру на телевидении.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Почему все-таки решили пока не заканчивать?
- Так получилось, - улыбается Анна. - И в женской, и в мужской дисциплине наши команды смогли пробиться на последнем чемпионате мира напрямую на ближайшие Олимпийские игры. А вот в дисциплине микст-дабл сделать этого не удалось. И тогда перед тренерским штабом встал серьезный вопрос: что же делать? Был проведен массовый отбор, куда пригласили и меня, и моего напарника Алексея Тимофеева.

«НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ ДАЖЕ ПРАВИЛА ЗНАЛИ НЕ ТОЧНО»

- На тот момент вы уже были спортивной парой?
- Нет. Я тогда как раз переживала момент, когда осознала, что в женской дисциплине мне ничего уже не светит. И примерно в такой же ситуации был Алексей - ему ничего не светило на Олимпиаде в мужской дисциплине. Хотя у него тоже было достаточно заслуг. Он выигрывал два последних чемпионата России со своей командой. Но тренерским решением создали команду Сергея Глухова, которая впервые в истории российского мужского керлинга смогла добиться таких высоких результатов - они сенсационно заняли четвертое место на чемпионате мира.

Когда мы встретились с Алексеем на тех сборах, пришли к выводу, что наши истории очень похожи: мы оба неплохие спортсмены, но шансов на Олимпиаду у нас нет. Мы стали делиться личными переживаниями и в какой-то момент я пошутила: что нам мешает рискнуть и напоследок создать дуэт в микст-дабл? Эта шутка каким-то образом дошла до руководства сборной, причем уже в виде того, что мы даже просимся играть вместе с Лешей. Мне позвонили и позвали сыграть в микст-дабл в Сочи. Это был март 2020 года. Я сначала отказалась. Но потом Алексей все-таки предложил полететь и попробовать. Чтобы вы понимали, к тому моменту мы ни разу не тренировались вместе. Даже не помнили всех точных правил этой дисциплины.

Хотя мы и чувствовали себя как новички на этих соревнованиях, но сыграли неплохо.

Затем был турнир в Дудинке, где мы тоже до финала не дошли, но поняли, что наша пара сработалась. После этого нас позвали на внутрироссийский отбор на Олимпиаду. Я взяла время, чтобы подумать, но позже все-таки согласилась. Этот турнир мы выиграли.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Как это было?
- Турнир с участием шести пар прошел в четыре круга в Кисловодске. При этом заранее было оговорено, что в случае, если одна из команд оторвется на четыре или больше побед от ближайших соперников, то суперфинала не будет. Так в итоге и случилось, и проводить все матчи не пришлось.

- В чем отличие классического керлинга от микст-дабла?
- В микст-дабле изначально в игре стоят два стационарных камня: один - твой, другой - соперника. Количество камней, которые вы используете для игры, меньше, чем в классике: в микст-дабле - 6, в классике - 8. Основное отличие в том, что в классике вы четко выполняете броски друг за другом, в миксте же я кидаю первый и последний камни, а три посередине кидает Леша. Мы не сразу решили, что так будет. Пробовали по-разному. Но с физической точки зрения мужчина может кидать более сильные броски, поэтому остановились на таком варианте. Чисто технически проще кидать три камня подряд: если ошибся, можешь сделать «поправку на ветер» и попытаться исправиться. Когда же кидаешь первый и последний камни такой возможности нет.

- Как сейчас проходят ваши тренировки?
- Мы регулярно выезжаем на сборы. Можно сказать, что постоянно живем в Кисловодске.

- Скоро мировой отбор в Голландии, где разыграют две путевки на Олимпийские игры. Кто самый серьезный соперник для вас?
- Кстати, вот еще одно отличие в дисциплинах. В классическом керлинге ты приезжаешь на соревнования и точно знаешь, какие команды в числе фаворитов. Бывают, конечно, сюрпризы, но редко. А вот в микст-дабле все непредсказуемо. И, как правило, у тебя нет права на ошибку. Особенно, сейчас, когда всего две путевки. Будет сложно, но вполне реально. Правда, регламент турнира до сих пор неизвестен.

«ЖДУ, КОГДА ПОЗОВУТ В «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

- Давайте немного о фигурном катании поговорим. Все-таки не чужой для вас вид спорта. Вас, кстати, в «Ледниковый период» не звали?
- Я прошусь уже много лет, - смеется Анна. - Жду, когда позовут.

А кто вам из наших фигуристок больше всех нравится? Правда, сейчас у нас так много талантливых и интересных спортсменок. На попадание в олимпийскую сборную - семь реальных претенденток.
- Да, в этом смысле девчонкам не позавидуешь. Каждая из них по-своему хороша и все не похожи друг на друга. Много говорилось в свое время о том, что у нас слишком юные спортсменки и они катаются как маленькие девочки, но на моих глазах происходит их становление в женщин на льду. И это безумно красиво. И за этим очень интересно наблюдать. Ближайший Чемпионат России очень многое расставит по местам. Когда в одном месте собирается столько сильных фигуристок... Это будет Спарта, будет битва даже не умений, а психологий. Кто справится с собой, со своими нервами, тот и будет по праву считаться лучшей.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Вы уже много лет с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Как оцениваете его выступление в прошлом сезоне «Ледникового периода» с Ольгой Бузовой?
- Мне в любом случае будет нравиться все, что делает Дима. Но Оля, конечно, большая молодец! Как и Ксюша Бородина, которая выступает с Димой в этом году. Это со стороны может казаться, что танцы на льду это просто. Но, если вы когда-нибудь пробовали встать на коньки в первый раз, то знаете, что дай бог, если вам сразу удастся просто проехать прямо, не упав. А тут еще бесконечные поддержки и прыжки. За всей красотой танцев на льду стоит титаническая работа. Каждый день по шесть часов тренировок. Да, и травмы никто не отменял.

- Женской ревности к партнершам Дмитрия по шоу не было?
- Женская ревность присутствует, когда мужчина дает повод. Или когда женщина не уверена в себе. Мой мужчина не дает мне повода, а с уверенностью у меня все в порядке.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Минское "Динамо" не справилось с "Салаватом Юлаевым"Опубликовано видео новой произвольной программы Алены Косторной, которая принесла бронзу на этапе Гран-при Skate CanadaИслам Махачев хочет драться за титул: "Я иду, чтобы забрать этот пояс и защищать его много лет"Бывшая девушка Овечкина опубликовала соблазнительное фотоРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЖена российского банкира пришла в трусах на Парижскую Неделю моды
Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.
С оценками чемпионата мира Аверина выиграла бы Олимпиаду. Так Дину засудили в Токио или нет?
В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где сборная России взяла семь золотых медалей из девяти. Подводим итоги, которые на самом деле не так однозначны.
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика