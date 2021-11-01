Анна Сидорова: Ни к Бузовой, ни к Бородиной не ревную

Вместе со своим партнером Алексеем Тимофеевым Анна сходу выиграла всероссийский отбор на Игры-2022 и теперь примет участие в отборе мировом. Обо всем, что произошло в ее жизни в последнее время, Сидорова рассказала, побывав в редакции «Советского спорта».

«ПОКА НЕ ВИЖУ СЕБЯ В РОЛИ ТРЕНЕРА»

- Анна, как вы оказались в микст-дабл? - первый вопрос Сидоровой.

- Жизнь заставила. Так сложилась ситуация, что после 2017 года моя привычная команда начала постепенно распадаться по разным причинам. Каждые полгода я и тренеры были вынуждены искать подходящих спортсменов на вакантные роли в команде, но, как вы понимаете, сделать это довольно сложно. Команда - это определенная химия. И, если часто меняются игроки, добиться серьезных результатов трудно.

За полтора года до Олимпиады встал вопрос о том, чтобы соединить две сильных команды - мою и Алины Ковалевой. Ей не хватало сильных игроков и мне не хватало сильных игроков. Но так как у Алины был более полный состав, проще было взять не хватающего ей игрока, чем мне добирать нескольких. Стало понятно, что мне ничего особо не светит.

Честно говоря, в тот момент я уже задумалась о завершении карьеры. Не потому что, я не чувствовала в себе сил. Я просто не понимала, в какой роли я дальше могла бы себя реализовать в керлинге. Мне все-таки уже не 18 и я должна думать о своем будущем, о том, чем я дальше буду заниматься в этой жизни.

- В тот переломный момент в карьере, какие варианты своего будущего рассматривали?

- У меня два высших образования. Первое - Российский гуманитарный университет, специальность - связи с общественностью. Второе связано с тренерской деятельностью. Но, для меня эта история на крайний случай. Пока я не вижу себя в роли тренера. Так то в приоритете для меня было мое первое образование, я думала продолжить свою карьеру на телевидении.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Почему все-таки решили пока не заканчивать?

- Так получилось, - улыбается Анна. - И в женской, и в мужской дисциплине наши команды смогли пробиться на последнем чемпионате мира напрямую на ближайшие Олимпийские игры. А вот в дисциплине микст-дабл сделать этого не удалось. И тогда перед тренерским штабом встал серьезный вопрос: что же делать? Был проведен массовый отбор, куда пригласили и меня, и моего напарника Алексея Тимофеева.

«НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ ДАЖЕ ПРАВИЛА ЗНАЛИ НЕ ТОЧНО»

- На тот момент вы уже были спортивной парой?

- Нет. Я тогда как раз переживала момент, когда осознала, что в женской дисциплине мне ничего уже не светит. И примерно в такой же ситуации был Алексей - ему ничего не светило на Олимпиаде в мужской дисциплине. Хотя у него тоже было достаточно заслуг. Он выигрывал два последних чемпионата России со своей командой. Но тренерским решением создали команду Сергея Глухова, которая впервые в истории российского мужского керлинга смогла добиться таких высоких результатов - они сенсационно заняли четвертое место на чемпионате мира.

Когда мы встретились с Алексеем на тех сборах, пришли к выводу, что наши истории очень похожи: мы оба неплохие спортсмены, но шансов на Олимпиаду у нас нет. Мы стали делиться личными переживаниями и в какой-то момент я пошутила: что нам мешает рискнуть и напоследок создать дуэт в микст-дабл? Эта шутка каким-то образом дошла до руководства сборной, причем уже в виде того, что мы даже просимся играть вместе с Лешей. Мне позвонили и позвали сыграть в микст-дабл в Сочи. Это был март 2020 года. Я сначала отказалась. Но потом Алексей все-таки предложил полететь и попробовать. Чтобы вы понимали, к тому моменту мы ни разу не тренировались вместе. Даже не помнили всех точных правил этой дисциплины.

Хотя мы и чувствовали себя как новички на этих соревнованиях, но сыграли неплохо.

Затем был турнир в Дудинке, где мы тоже до финала не дошли, но поняли, что наша пара сработалась. После этого нас позвали на внутрироссийский отбор на Олимпиаду. Я взяла время, чтобы подумать, но позже все-таки согласилась. Этот турнир мы выиграли.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Как это было?

- Турнир с участием шести пар прошел в четыре круга в Кисловодске. При этом заранее было оговорено, что в случае, если одна из команд оторвется на четыре или больше побед от ближайших соперников, то суперфинала не будет. Так в итоге и случилось, и проводить все матчи не пришлось.

- В чем отличие классического керлинга от микст-дабла?

- В микст-дабле изначально в игре стоят два стационарных камня: один - твой, другой - соперника. Количество камней, которые вы используете для игры, меньше, чем в классике: в микст-дабле - 6, в классике - 8. Основное отличие в том, что в классике вы четко выполняете броски друг за другом, в миксте же я кидаю первый и последний камни, а три посередине кидает Леша. Мы не сразу решили, что так будет. Пробовали по-разному. Но с физической точки зрения мужчина может кидать более сильные броски, поэтому остановились на таком варианте. Чисто технически проще кидать три камня подряд: если ошибся, можешь сделать «поправку на ветер» и попытаться исправиться. Когда же кидаешь первый и последний камни такой возможности нет.

- Как сейчас проходят ваши тренировки?

- Мы регулярно выезжаем на сборы. Можно сказать, что постоянно живем в Кисловодске.

- Скоро мировой отбор в Голландии, где разыграют две путевки на Олимпийские игры. Кто самый серьезный соперник для вас?

- Кстати, вот еще одно отличие в дисциплинах. В классическом керлинге ты приезжаешь на соревнования и точно знаешь, какие команды в числе фаворитов. Бывают, конечно, сюрпризы, но редко. А вот в микст-дабле все непредсказуемо. И, как правило, у тебя нет права на ошибку. Особенно, сейчас, когда всего две путевки. Будет сложно, но вполне реально. Правда, регламент турнира до сих пор неизвестен.

«ЖДУ, КОГДА ПОЗОВУТ В «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

- Давайте немного о фигурном катании поговорим. Все-таки не чужой для вас вид спорта. Вас, кстати, в «Ледниковый период» не звали?

- Я прошусь уже много лет, - смеется Анна. - Жду, когда позовут.

А кто вам из наших фигуристок больше всех нравится? Правда, сейчас у нас так много талантливых и интересных спортсменок. На попадание в олимпийскую сборную - семь реальных претенденток.

- Да, в этом смысле девчонкам не позавидуешь. Каждая из них по-своему хороша и все не похожи друг на друга. Много говорилось в свое время о том, что у нас слишком юные спортсменки и они катаются как маленькие девочки, но на моих глазах происходит их становление в женщин на льду. И это безумно красиво. И за этим очень интересно наблюдать. Ближайший Чемпионат России очень многое расставит по местам. Когда в одном месте собирается столько сильных фигуристок... Это будет Спарта, будет битва даже не умений, а психологий. Кто справится с собой, со своими нервами, тот и будет по праву считаться лучшей.

Источник фото: Instagram Анны Сидоровой

- Вы уже много лет с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Как оцениваете его выступление в прошлом сезоне «Ледникового периода» с Ольгой Бузовой?

- Мне в любом случае будет нравиться все, что делает Дима. Но Оля, конечно, большая молодец! Как и Ксюша Бородина, которая выступает с Димой в этом году. Это со стороны может казаться, что танцы на льду это просто. Но, если вы когда-нибудь пробовали встать на коньки в первый раз, то знаете, что дай бог, если вам сразу удастся просто проехать прямо, не упав. А тут еще бесконечные поддержки и прыжки. За всей красотой танцев на льду стоит титаническая работа. Каждый день по шесть часов тренировок. Да, и травмы никто не отменял.

- Женской ревности к партнершам Дмитрия по шоу не было?

- Женская ревность присутствует, когда мужчина дает повод. Или когда женщина не уверена в себе. Мой мужчина не дает мне повода, а с уверенностью у меня все в порядке.