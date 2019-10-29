Анна Сидорова: Хотела бы сыграть сильную женщину, например, Лару Крофт

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29 октября в Сочи пройдет отборочный матч-турнир по керлингу между двумя сильнейшими женскими российскими командами. Победитель будет представлять нашу страну на чемпионате Европы. Накануне в редакции «Советского спорта» побывала капитан одной из этих команд, самая известная российская керлингистка Анна Сидорова.

«В МОЕЙ КОМАНДЕ ЕСТЬ РОТАЦИЯ»

– Что вы думаете об этой системе отбора – она ведь не так давно появилась?

– Она появилась после Олимпиады 2014 года. Причем отдельный отбор существует на все главные турниры года. Допустим, одна команда отобралось на чемпионат Европы, завоевала там золотые медали. Однако на чемпионат мира она будет отбираться вновь через такой же матч-турнир. В нем соревнуются две лучшие команды России, побеждает та команда, которая первой выиграет четыре матча.

– Эта система вас нервирует?

– Ее ввели и в мужском керлинге, причем там соревновались не две команды, а четыре, но система не прижилась. С этого сезона тренерский штаб сборной собрал в одну команду сильнейших ребят, а отборочный турнир упразднили.

Насчет нервирует… Скажу так: у многих спортсменок всего два соревнование в году – чемпионат России и Кубок России. А на отборе они проводят еще несколько напряженных матчей с сильными соперницами. Ведь наши команды не выступают в одном и том же составе в течение нескольких лет. Ротация происходит: кто-то завершает карьеру, кто-то переходит в другую дисциплину керлинга – микст. Например, Маргарита Фомина из моей команды решила попробовать себя в даблмиксте. Освобождаются места, молодые девчонки получают шанс выйти на другой уровень, представлять Россию на международных соревнованиях. В моей команде сейчас новый игрок. Велика вероятность, что появится еще одна девочка. В команде Алины Ковалевой тоже новый игрок.

– Вы сами приглашаете новичков?

– Мы обсуждаем каждого кандидата с тренерским штабом и с командой. Без общекомандного согласия, новый игрок у нас не появится. Обычно разногласий с тренерским штабом не возникает, приходим к единому мнению.

– Если ваша команда или команда Ковалевой займет в чемпионате России, допустим, шестое место. На каком основании именно вы будете участвовать в отборе? Другие справедливо возмутятся, будет нарушен спортивный принцип.

– Дело в том, что в чемпионате России участвуют 10 команд, которые представляют разные регионы. И мои девочки в национальном чемпионате часто выступают за другие региональные команды. Затем мы уже объединяемся в одну сборную команду.

– Какие у вас отношения с Ковалевой, после матча вы можете пойти вместе выпить кофе?

– Алина три года была моей партнершей. Мы вместе приносили стране медали. Не зря же ее пригласили в эту команду, понимали, что это сильный игрок. У нас нет никакого противостояния за пределами льда. Считаю, что все выяснения, кто сильнее, должны проходить только на площадке.

– Сейчас у вас будет совместный сбор с командой Ковалевой в Новогорске перед отбором в Сочи. Когда встретите команду соперниц в фойе, обниметесь с Алиной, поцелуете друг друга в щечку?

– Вряд ли в этой ситуации мы бросимся целоваться. Поприветствуем друг друга и все. Когда встречаемся вне соревновательного периода, тогда, конечно, можем обняться. Может сходить куда-нибудь попить кофе. Был момент, когда трое из пяти человек из моей команды приехали отдыхать в Таиланд. При этом мы не сговаривались, встретились уже там и проводили время вместе.

– Почему вы не готовитесь в Сочи, где пройдет отбор?

– Нельзя давать кому-то преимущество, нельзя чтобы какая-то команда привыкла ко льду. Лед везде разный и его дают опробовать только на раскатке непосредственно перед игрой.

«ИГРАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ? Я ПРИНОШУ НАГРАДЫ СВОЕЙ СТРАНЕ»

– Кто главные соперники России в мире?

– Уровень керлинга прилично вырос в последние годы. Это, во-первых, традиционные лидеры, так называемые, три «Ш» – Шотландия, Швейцария и Швеция. Сейчас очень сильно подтянулись команды из Азии. Например, на последней Олимпиаде второе место заняла сборная Кореи, японки были третьими. Давно принадлежит к элите сборная Канады. Сейчас заранее трудно предсказать, кто победит, кто будет на пьедестале.

– В этих странах существуют частные клубы?

– Везде по-разному. В Канаде клубная система, они находят спонсоров и за их счет ездят на соревнования. В Швеции самую сильную команду поддерживает государство. Но в большинстве этих стран керлинг любительский. Спортсмены соревнуются в свободное от основной работы время. В России, Корее, Китае – это невозможно. Мы являемся профессиональными спортсменами, совмещать керлинг с какой-то другой работой невозможно. Мы либо на соревнованиях, либо на сборах. И так – круглый год. Например, с июля месяца в Москве я провела всего семь дней.

– Футболисты мечтают уехать в Европу – это престиж и заработки. Получается, в керлинге такая ситуация невозможна – иностранцы должны к нам ехать, а не наоборот?

– Не так давно в мужскую команду приглашали двух канадцев, хотели их даже натурализовать, но что-то не получилось, и отказались от этой затеи. Наша федерация приглашает иностранных специалистов на должности тренеров.

А вот испанцы приглашали действующих спортсменов, чтобы те подтягивали уровень местных игроков. В Испании не так давно стали развивать керлинг.

– Вас приглашали в зарубежные клубы?

– В этом нет смыла. Все знают, что я действующий спортсмен, приношу медали своей стране и никуда не поеду. Вот, когда закончу, тогда можно приглашать.

– В нашей футбольной сборной играют натурализованные бразильцы. Играют хорошо. Вы хотели бы, чтобы в вашей команде были канадки или шведки?

– При всем уважении к футбольной сборной, мы завоевывали медали чемпионата мира, неоднократно становились чемпионами Европы. Иностранцы нам не нужны, справляемся сами. А вот иностранный специалист – другое дело. Я за то, чтобы перенимать опыт. Например, считаю, что в Канаде очень сильные тренеры.

Керлинг там развит на высочайшем уровне и имеет многолетние традиции.

«ВЫИГРАЮ МЕДАЛЬ – ОПЯТЬ ПОЦЕЛУЮ ЛЕД»

– Чемпионат мира по футболу в прошлом году смотрели? Помните, как натурализованный бразилец Марио Фернандес сравнял счет в матче с хорватами?

– Да, конечно, помню, смотрела этот матч и не только его.

– Затем один парень не забил пенальти. На этом чемпионат для нашей сборной закончился. Помните, его фамилию?

– Помню, она начинается на ту же букву, что и моя. Слежу не только за футболом, но и за другими видами спорта, когда наши спортсмены представляют Россию. Я патриот. Когда сам проходишь через это, знаешь, чего стоят победы на международной арене, переживаешь за наших всегда и везде.

– Артем Дзюба празднует голы фирменным уже жестом – будто отдает честь. У вас есть какие-то свои фишки после победных матчей?

– Не могу сказать, что у меня есть фишки, но мне было приятно, что фотографы успели запечатлеть момент, когда я завоевала первые медали чемпионата Европы и мира – после матча я поцеловала лед.

– Если еще выиграете медаль, вновь поцелуете лед?

– Обязательно – поблагодарю его.

«ЕСЛИ ПИШУТ: «ПРИВЕТ, ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ» – НЕ ОТВЕЧАЮ»

– Вы активны в соцсетях?

– Активно веду только страницу в инстаграме. Не могу сказать, что у меня слишком много подписчиков. Но это мои постоянные болельщики, которые всегда поддерживают меня. Спасибо им.

– Кого сами фоловите в инстаграме?

– Ни на кого из знаменитостей я не подписана. Только на своих знакомых, друзей. Если страничка кого-то из звезд мне попадется, могу ее посмотреть.

– Вы отвечаете своим подписчикам?

– Если это адекватный пост, слова поддержки, например. Или если какими-то словами я могу помочь человеку, всегда ему отвечу. Если же это: «Привет, давай познакомимся», таким не отвечаю.

– Много таких сообщений?

– Хватает.

– Но вы их хотя бы просматриваете? Возможно, там интересное предложение.

– Уже по первым двум словам могу определить, что там дальше написано. И просто не открываю.

– Если арабский шейх пригласит вас вместе поужинать и пообещает весь мир положить к вашим ногам?

– Думаю, это непристойное предложение.

– Что в вашем в плей-листе?

– В этом плане я достаточно скучный человек. Могу поставить какую-нибудь ритмичную мелодию, когда мы разминаемся перед матчем. Особых музыкальных предпочтений у меня нет.

– «Джокера» смотрели? Кто лучший Джокер – Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето или Хоакин Феникс?

– Я видела фильмы со всеми этими актерами. Просто фильм с Николсоном смотрела, когда мне было лет тринадцать. Тогда мое восприятие мира сильно отличалось от нынешнего. Мне понравилась последняя версия, понравилось, как это снято. Прекрасная актерская работа Хоакима Феникса, на мой взгляд, он восхитительно справился с ролью. Но мне кажется, фильм затянут. Не понимаю, зачем два часа показывать, как человек сходит с ума. То, что он ненормальный, было понятно через пять минут после начала фильма, а через пятнадцать я в этом убедилась окончательно.

– Вы бы хотели сняться в кино?

– Да, мне это интересно. Какая роль? Сыграла бы женщину с сильным характером, например, Лару Крофт. Тем более, когда за спиной большая спортивная карьера, а это отличная закалка. Персонаж девушки, которая борется против всего мира, мне близок.

– Керлинг не такой вид спорта, где можно много заработать. На сколько лет безмятежной жизни после окончания карьеры вам хватит заработанных денег?

– Смотря, как тратить. При желании можно спустить все заработанное годами за месяц. Мне будет сложно ни чем не заниматься после окончания карьеры. Я не представляю, как это просто жить и ни о чем не думать. В моей жизни такого никогда не было. Так можно сойти с ума.

Мысли о будущем есть. У меня два образования – спортивное и не относящееся к спорту. Я специалист по связям с общественностью. Очень нравится работа на телевидении, это мне близко. Это может быть своя программа, ток-шоу, общение с гостями, как сегодня в пресс-центре «Советского спорта». Это уже частности. Но очень хотелось бы попробовать себя на телевидении.