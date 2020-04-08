Анна Сидорова: Веду деревенскую жизнь, карантин могу держать достаточно долго - Советский спорт
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08 апреля 2020 12:03КерлингВолохов Юрий

Анна Сидорова: Веду деревенскую жизнь, карантин могу держать достаточно долго

Самая знаменитая российская керлингистка, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира рассказала, как проводит время на карантине.

«МАМА УВЛЕКЛАСЬ КЕРЛИНГОМ, ЗАНИМАЕТСЯ В СЕКЦИИ»

– Анна, где вы самоизолировались?
 Вместе с родителями на даче в Подмосковье.

– Ближайший магазин дальше ста метров?
Да, пешком туда не дойдешь, ездим на машине. Магазин находится в ближайшем поселении, там можно купить все необходимое.

– Как поддерживаете физическую форму?
У меня есть беговая дорожка, но я ею почти не пользуюсь. Придумываю для себя различные упражнения – чередую силовые, кардио, круговые и функциональные тренировки. Правда, гантелей и гирь нет, поднимаю бутылки с водой, смеется Анна.

– В Москве штрафуют тех, кто отходит далеко от дома без видимых причин. У вас наверняка можно немного нарушить это правило, выйти прогуляться по окрестностям.
Иногда выходим за территорию участка, народу практически нет, редко кого можно встретить. Гуляем с собакой, делаем небольшой круг, но он вряд ли получается больше 100 метров по проекции от участка. Так что закон не нарушаем.

– Маска, перчатки у вас есть?
Когда еду в магазин, маску всегда надеваю. Перчатки, правда, не ношу.

– Нескромный вопрос: где маску достали? Я вот не могу нигде купить.
Мой молодой человек по интернету заказал, маска не самая простая, а с надписью 3F, вроде как с повышенным уровнем защиты.

– Ваши коллеги играют в керлинг в интернете. Вы с тоже играете?
Знаю эту игру, но сама не играю. Мама сейчас на нее подсела. Она ведь керлингом занимается, ходит на бесплатные занятия, существует специальная программа для пенсионеров на государственном уровне. Сейчас из-за карантина секция временно не работает, маме спорта не хватало, она расстраивалась из-за того, что нельзя продолжать занятия, вот и перешла на эту игру в интернете. В ней можно играть против компьютера, а можно с другим пользователем.

Наша федерация запустила международный турнир по онлайн керлингу, все серьезно: 128 участников и есть призовой фонд – 30 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, завершился он уже или нет, не слежу.

– Почему вы не включитесь в турнир? Заодно и время с интересом проводили бы.
Меня совершенно не привлекают ни компьютерные игры, ни игры на телефоне – не получаю от них никакого удовольствия.

– Спортсмен высокого класса обыграет рядового пользователя в этой игре?
Керлинг – это не только история про то, как толкать камень и тереть лед. В нашем виде спорта очень важно уметь думать наперед, в этом плане керлинг похож на шахматы. Важна и тактика, и стратегия на игру. В этом плане у профессионального спортсмена в компьютерной игре есть преимущество перед любителем.

«НИ ОДНОГО СЕРИАЛА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ СМОТРЕЛА»

– Когда человек функционирует в нормальном режиме, ему не хватает времени на просмотр сериалов, фильмов. Сейчас самое время восполнить этот пробел. Какие сериалы у вас в плане?
Возможно, это прозвучит неожиданно, но за свою жизнь я не посмотрела ни одного сериала. Я их просто не смотрю. Это та же история, что и с компьютерными играми. Все вокруг смотрели «Игру престолов», а лишь знаю, что там про драконов и людей. Возможно, это очень интересно, но я не видела ни одной серии. Также совершенно спокойно отношусь и к фильмам. Карантин совершенно не изменил мое отношение к этому.

Бывает, что могу вечером провести время возле телевизора, выбрать в программе какой-то фильм, посмотреть его, но просмотров не стало больше, чем раньше.

– Как же вы убиваете такую массу времени?
Читаю, и не только книги. Хотя ваш звонок как раз застал меня за книгой. Сижу в интернете, смотрю новости, и, если меня какая-то новость заинтересовала, могу перейти по ссылке к статье и продолжить чтение. И совершенно неважно, какая тема. Тренируюсь, делаю упражнения для поддержания красоты, массажу лица, растягиваюсь, правильно питаюсь, готовлю себе и для родителей.

– Карантин только начался, а люди уже начинают с ума сходить от сидения дома.
Я много лет своей жизни жила совершенно в другом режиме, поэтому для меня такое размеренное времяпрепровождение достаточно новый опыт. Плюс, это отличная возможность проводить много времени с родителями. Помочь им по хозяйству, на даче всегда находятся дела. А ведь еще нужно гулять с собакой, кормить ее, кота и маминых кур, которых к слову двенадцать. Такая насыщенная деревенская жизнь в эпоху интернета.

– Непонятно, как долго карантин продлится. Сколько выдержите такое заточение?
Люди сходят с ума, потому что не знают, чем заняться. Но наличие интернета дает большие возможности, если сам не знаешь, что придумать, поищи занятие в интернете.

Я так на это смотрю: продукты в магазине есть, с голоду не умрем. Не думаю, что у меня когда-то наступит какой-то критический взрыв. Я всегда найду, чем заняться. Лучше уж такой режим на пару месяцев, чем кризис, как в Италии, где столько заболевших.

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