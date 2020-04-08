Анна Сидорова: Веду деревенскую жизнь, карантин могу держать достаточно долго

«МАМА УВЛЕКЛАСЬ КЕРЛИНГОМ, ЗАНИМАЕТСЯ В СЕКЦИИ»

– Анна, где вы самоизолировались?

– Вместе с родителями на даче в Подмосковье.

– Ближайший магазин дальше ста метров?

– Да, пешком туда не дойдешь, ездим на машине. Магазин находится в ближайшем поселении, там можно купить все необходимое.

– Как поддерживаете физическую форму?

– У меня есть беговая дорожка, но я ею почти не пользуюсь. Придумываю для себя различные упражнения – чередую силовые, кардио, круговые и функциональные тренировки. Правда, гантелей и гирь нет, поднимаю бутылки с водой, – смеется Анна.

– В Москве штрафуют тех, кто отходит далеко от дома без видимых причин. У вас наверняка можно немного нарушить это правило, выйти прогуляться по окрестностям.

– Иногда выходим за территорию участка, народу практически нет, редко кого можно встретить. Гуляем с собакой, делаем небольшой круг, но он вряд ли получается больше 100 метров по проекции от участка. Так что закон не нарушаем.

– Маска, перчатки у вас есть?

– Когда еду в магазин, маску всегда надеваю. Перчатки, правда, не ношу.

– Нескромный вопрос: где маску достали? Я вот не могу нигде купить.

– Мой молодой человек по интернету заказал, маска не самая простая, а с надписью 3F, вроде как с повышенным уровнем защиты.

– Ваши коллеги играют в керлинг в интернете. Вы с тоже играете?

– Знаю эту игру, но сама не играю. Мама сейчас на нее подсела. Она ведь керлингом занимается, ходит на бесплатные занятия, существует специальная программа для пенсионеров на государственном уровне. Сейчас из-за карантина секция временно не работает, маме спорта не хватало, она расстраивалась из-за того, что нельзя продолжать занятия, вот и перешла на эту игру в интернете. В ней можно играть против компьютера, а можно с другим пользователем.

Наша федерация запустила международный турнир по онлайн керлингу, все серьезно: 128 участников и есть призовой фонд – 30 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, завершился он уже или нет, не слежу.

– Почему вы не включитесь в турнир? Заодно и время с интересом проводили бы.

– Меня совершенно не привлекают ни компьютерные игры, ни игры на телефоне – не получаю от них никакого удовольствия.

– Спортсмен высокого класса обыграет рядового пользователя в этой игре?

– Керлинг – это не только история про то, как толкать камень и тереть лед. В нашем виде спорта очень важно уметь думать наперед, в этом плане керлинг похож на шахматы. Важна и тактика, и стратегия на игру. В этом плане у профессионального спортсмена в компьютерной игре есть преимущество перед любителем.

«НИ ОДНОГО СЕРИАЛА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ СМОТРЕЛА»

– Когда человек функционирует в нормальном режиме, ему не хватает времени на просмотр сериалов, фильмов. Сейчас самое время восполнить этот пробел. Какие сериалы у вас в плане?

– Возможно, это прозвучит неожиданно, но за свою жизнь я не посмотрела ни одного сериала. Я их просто не смотрю. Это та же история, что и с компьютерными играми. Все вокруг смотрели «Игру престолов», а лишь знаю, что там про драконов и людей. Возможно, это очень интересно, но я не видела ни одной серии. Также совершенно спокойно отношусь и к фильмам. Карантин совершенно не изменил мое отношение к этому.

Бывает, что могу вечером провести время возле телевизора, выбрать в программе какой-то фильм, посмотреть его, но просмотров не стало больше, чем раньше.

– Как же вы убиваете такую массу времени?

– Читаю, и не только книги. Хотя ваш звонок как раз застал меня за книгой. Сижу в интернете, смотрю новости, и, если меня какая-то новость заинтересовала, могу перейти по ссылке к статье и продолжить чтение. И совершенно неважно, какая тема. Тренируюсь, делаю упражнения для поддержания красоты, массажу лица, растягиваюсь, правильно питаюсь, готовлю себе и для родителей.

– Карантин только начался, а люди уже начинают с ума сходить от сидения дома.

– Я много лет своей жизни жила совершенно в другом режиме, поэтому для меня такое размеренное времяпрепровождение достаточно новый опыт. Плюс, это отличная возможность проводить много времени с родителями. Помочь им по хозяйству, на даче всегда находятся дела. А ведь еще нужно гулять с собакой, кормить ее, кота и маминых кур, которых к слову двенадцать. Такая насыщенная деревенская жизнь в эпоху интернета.

– Непонятно, как долго карантин продлится. Сколько выдержите такое заточение?

– Люди сходят с ума, потому что не знают, чем заняться. Но наличие интернета дает большие возможности, если сам не знаешь, что придумать, поищи занятие в интернете.

Я так на это смотрю: продукты в магазине есть, с голоду не умрем. Не думаю, что у меня когда-то наступит какой-то критический взрыв. Я всегда найду, чем заняться. Лучше уж такой режим на пару месяцев, чем кризис, как в Италии, где столько заболевших.