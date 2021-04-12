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Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.57 Х 4.40 П2 4.70
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Наши шли в лидерах, но тут вмешался вирус… Сборная России осталась без медалей ЧМ
12 апреля 16:15
автор: Лев Тигай

Наши шли в лидерах, но тут вмешался вирус… Сборная России осталась без медалей ЧМ

Утром в Канаде завершился мужской чемпионат мира. Российская команда после сенсационно успешного кругового турнира проиграла оба матча в плей-офф и заняла четвертое место.

Наша сборная, раньше ни разу не попадавшая в топ-8 мужских ЧМ, в Калгари на групповой стадии одержала 11 побед из 13 возможных, разделила первое место с будущими победителями турнира шведами и не просто впервые вышла в плей-офф, но попала сразу в полуфинал. Что позволяло рассчитывать на «продолжение банкета», однако в субботу на чемпионате случилось ЧП – положительные тесты на коронавирус. И не у кого-то одного, а у четырех человек одновременно!

ПЛЕЙ-ОФФ В МАСКАХ

Трое из зараженных представляли сборную Дании, которую россияне обыграли в пятницу, в последнем матче кругового турнира и которая собиралась улетать домой из канадского «пузыря». Ни у кого из наших вируса, к счастью, не нашли, но в одной из команд, пробившихся в плей-офф, все-таки обнаружился керлер с вирусом. До сих пор неизвестно, кто именно это был, так как его в тот же день удалось «отмазать»: во-первых, повторная проверка дала отрицательный результат, а во-вторых, страна заподозренного игрока представила доказательства, что перед ЧМ он прошел вакцинацию.

Тем не менее, концовка чемпионата оказалась под угрозой срыва. Все субботние матчи отменили и целый день, пока шли переговоры с властями провинции Альберта, было совершенно непонятно, когда возобновятся игры – и возобновятся ли они вообще. Сутки организаторы хранили гробовое молчание. Лишь в воскресенье, ближе к вечеру по московскому времени, они объявили: ЧМ-2021 будет завершен, но оставшиеся матчи пройдут в один день - и играть всем придется в масках.

Конечно, керлинг – не хоккей и не беговой марафон, но нагрузки здесь тоже приличные. Особенно при таком экстремальном расписании: в воскресенье полуфиналисты провели минимум по две игры, а швейцарцы, чей матч 1/4 не успел проскочить до вспышки коронавируса, выходили на лед трижды и пробыли там больше восьми часов! Немудрено, что по ходу дня керлеры время от времени приспускали маски, чтобы глотнуть воздуха после интенсивной работы щетками.

ТО НЕДОЛЕТ, ТО ПЕРЕЛЕТ

Россияне за счет высокого номера «посева» начинали и полуфинал, и матч за бронзу с «хаммером» (право последнего броска), но это им, увы, не помогло. То ли уровень керлинга в плей-офф оказался существенно выше, то ли наши сами переволновались во время незапланированного выходного дня. Чувствовалось, что скипу Сергею Глухову и его партнерам не хватает того куража, что прежде позволял им штамповать в Калгари сенсацию за сенсацией.

Взять хоть игру с шотландцами, которых сборная России не далее, чем в четверг, разгромила со счетом 9:2. В полуфинале расклад сил был совсем другим: нашим ни разу не удалось взять больше очка, а соперники, вырвавшись вперед в третьем энде, без проблем «обнуляли» следующие, пресекая попытки завязать ответную игру. Единственный реальный шанс «взять два» россиянам представился в девятом энде, но последний камень, пущенный Глуховым, не доехал до центра «дома». Вместо ничьей получились безнадежные 3:4 при чужом «хаммере».

Матч против Швейцарии за бронзовые медали развивался по схожему сценарию. В первом же энде у наших «украли» два очка, и выйти вперед им так и не удалось. Хотя одна возможность, опять была – в энде №7, где дело вновь свелось к глуховскому «хаммеру». На сей раз бросок российского скипа оказался слишком сильным: наш желтый камень, как и было задумано, отодвинул красный-шотландский, но сам продолжил движение и, к сожалению, выехал из «дома». Не судьба…

ВСЕ РАВНО МОЛОДЦЫ

Несмотря на грустную концовку, ЧМ-2021 стал бесспорно успешным для России. Команда отобралась на Олимпиаду в Пекине и подтвердила правильность новой стратегии тренера Александра Козырева: с прошлого сезона он формирует сборную по принципу All-Star, из игроков разных команд, а не выставляет на международную арену целые клубные коллективы, как принято у наших женщин. Кстати, им тоже скоро предстоит чемпионат мира – с 30 апреля и опять в Калгари.

Ну, а мужской титул третий раз подряд завоевали шведы, ведомые лучшим керлером планеты Никласом Эдином. Нынешнее золото ЧМ – уже пятое в его рекордной коллекции. В последний день Эдину пришлось иметь дело с теми же Швейцарией и Шотландией, и обе были разгромлены досрочно – благодаря виртуозным броскам 35-летнего шведского скипа, выигрывавшим энды со счетом 5:0.

Чемпионат мира. Мужчины. Калгари (Канада). Плей-офф

1/4 финала. Канада – Шотландия – 3:5, Швейцария – США – 7:6

1/2 финала. Шотландия – Россия – 5:3 (0:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0), Швеция – Швейцария – 11:3

За 3-е место. Швейцария – Россия – 6:5 (2:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Финал. Швеция – Шотландия – 10:5 (1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 5:0)

Состав сборной России: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов (вице-скип), Антон Калалб, Даниил Горячев (запасной). Тренер – Александр Козырев.

Все чемпионаты мира мужской сборной России

источник: «Советский спорт»
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