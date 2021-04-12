Наши шли в лидерах, но тут вмешался вирус… Сборная России осталась без медалей ЧМ

Наша сборная, раньше ни разу не попадавшая в топ-8 мужских ЧМ, в Калгари на групповой стадии одержала 11 побед из 13 возможных, разделила первое место с будущими победителями турнира шведами и не просто впервые вышла в плей-офф, но попала сразу в полуфинал. Что позволяло рассчитывать на «продолжение банкета», однако в субботу на чемпионате случилось ЧП – положительные тесты на коронавирус. И не у кого-то одного, а у четырех человек одновременно!

ПЛЕЙ-ОФФ В МАСКАХ

Трое из зараженных представляли сборную Дании, которую россияне обыграли в пятницу, в последнем матче кругового турнира и которая собиралась улетать домой из канадского «пузыря». Ни у кого из наших вируса, к счастью, не нашли, но в одной из команд, пробившихся в плей-офф, все-таки обнаружился керлер с вирусом. До сих пор неизвестно, кто именно это был, так как его в тот же день удалось «отмазать»: во-первых, повторная проверка дала отрицательный результат, а во-вторых, страна заподозренного игрока представила доказательства, что перед ЧМ он прошел вакцинацию.

Тем не менее, концовка чемпионата оказалась под угрозой срыва. Все субботние матчи отменили и целый день, пока шли переговоры с властями провинции Альберта, было совершенно непонятно, когда возобновятся игры – и возобновятся ли они вообще. Сутки организаторы хранили гробовое молчание. Лишь в воскресенье, ближе к вечеру по московскому времени, они объявили: ЧМ-2021 будет завершен, но оставшиеся матчи пройдут в один день - и играть всем придется в масках.

Конечно, керлинг – не хоккей и не беговой марафон, но нагрузки здесь тоже приличные. Особенно при таком экстремальном расписании: в воскресенье полуфиналисты провели минимум по две игры, а швейцарцы, чей матч 1/4 не успел проскочить до вспышки коронавируса, выходили на лед трижды и пробыли там больше восьми часов! Немудрено, что по ходу дня керлеры время от времени приспускали маски, чтобы глотнуть воздуха после интенсивной работы щетками.

ТО НЕДОЛЕТ, ТО ПЕРЕЛЕТ

Россияне за счет высокого номера «посева» начинали и полуфинал, и матч за бронзу с «хаммером» (право последнего броска), но это им, увы, не помогло. То ли уровень керлинга в плей-офф оказался существенно выше, то ли наши сами переволновались во время незапланированного выходного дня. Чувствовалось, что скипу Сергею Глухову и его партнерам не хватает того куража, что прежде позволял им штамповать в Калгари сенсацию за сенсацией.