Сборная Венгрии выиграла турнир по керлингу на ВЭФ-2021

В финале венгерская пара выиграла у Анны Самойлик и Михаила Васькова - 10:9.



Третье место заняли Дарья Морозова и Олег Красиков, победившие призеров чемпионата мира Анастасию Москалёву и Александра Еремина. Самые именитые игроки в истории российского керлинга - четырехкратные призеры чемпионатов мира Анна Сидорова, сыгравшая с швейцарцем Маттиасом Перре, и Кира Езех, напарником которой был Алексей Стукальский, не смогли выйти в полуфинал. В турнире также приняли участие спортсмены из Польши и Казахстана.



Игроки сборной России также провели мастер-класс для участников Восточного экономического форума. В турнире Roscongress Cup сыграли команды «Норникель» во главе с вице-президентом компании Дмитрием Пристансковым, Государственного музея спорта, Национального конгресс-бюро, а также совместная команда Росконгресса и администрации города Владивостока.

Отметим, что во Владивостоке продолжается строительство ледового центра подготовки для сборной России по керлингу. Капсула будущего центра была заложена на ВЭФ-2019. Объект планируется к сдаче в конце 2022 года.