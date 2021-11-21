Сборная России обыграла команду Дании в матче женского чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Дании cо счетом 7:3 в третьем туре чемпионата Европы в Норвегии.
В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.
Таким образом, сборная России занимают четвертое место в таблице. Напомним, что в первом матче подопечные Сергея Беланова и Ирины Колесниковой уступили Шотландии со счетом 4:7, а во второй победили Швецию в экстра-энде (6:5).
22 ноября россиянки сыграют с командой Швейцарии.
источник: «Советский спорт»