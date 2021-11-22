Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии на чемпионате Европы

Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии со счетом 6:10 в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы по керлингу.

Таким образом, наша команда, потерпев второе поражение при двух удачных матчах, вышла из первой четверки, которая продолжит борьбу за медали в полуфинале. Швейцария одержала свою третью победу, имея одну неудачу в группе.

Напомним, что за сборную России на этом турнире выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.