Женская сборная России по керлингу обыграла Италию на чемпионате Европы

Женская сборная России в матче седьмого тура группового этапа чемпионата Европы по керлингу победила Италию со счетом 7:5.

В составе российской команды выступали скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина.

Таким образом, россиянки одержали пятую победу на групповом этапе и продолжают с рядом команд делить второе место в турнирной таблицы. В полуфинал выйдут четыре сборные.

Следующим соперником российской команды будет Турция, Италия в это время будет играть с Чехией.