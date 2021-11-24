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Женская сборная России по керлингу обыграла Турцию на чемпионате Европы

Россиянки близки к выходу в полуфинал.
24 ноября 2021 18:14
автор: Максим Скороходов

Женская сборная России в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы по керлингу победила Турцию со счетом 10:1.

В составе российской команды выступали скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина.

Таким образом, россиянки одержали шестую победу, до начала игр наша команда делила второе место с четырьмя сборными. Конкурентки на данный момент играют между собой, поэтому кто-то обязательно потерпит поражение. В полуфинал выйдут четыре команды.

В последнем матче группового этапа российская команда завтра в 10:00 мск сыграет с Эстонией, а Турция - с Шотландией.

источник: «Советский спорт»
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