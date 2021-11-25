Женская сборная России по керлингу в полуфинале чемпионата Европы сыграет со Швецией

После завершения группового этапа стали известны полуфинальные пары чемпионата Европы по керлингу среди женских команд, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
Российские керлингистки, обыграв сборную Эстонии (11:2), с семью победами и двумя поражениями заняли второе место в группе и теперь встретятся со Швецией, имеющие те же показатели.
Сборную России представляют скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова (запасная). У Швеции играет команда олимпийской чемпионки Анны Хассельборг.
Напомним, что на групповом этапе российская команда был сильнее (6:5)
Полуфинал Россия - Швеция пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»